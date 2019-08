Hannover

„Ignoranz ist teurer als Klimaschutz“, „Der Amazonas brennt und ihr pennt“ und „Blümchenduft statt Dieselluft“: An lustigen bis kreativen Sprüchen fehlte es auf den Plakaten nicht, mit denen am Freitag knapp 3000 Menschen der „ Fridays for Future“-Bewegung durch Hannover zogen. Einige von ihnen hatten sich sogar Kopfbinden mit „Achtung Klima“ umgelegt.

Demo führte zu Verkehrsbehinderungen

Mit Sprechgesängen wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, starteten die Demonstranten vom Opernplatz in Richtung Trammplatz. Dabei kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Die Stadtbahnlinie 10 musste zwischendurch in den Tunnel umgeleitet werden, am Leineufer staute sich der Verkehr kurzzeitig. Die Demonstranten nutzten die Chance und verteilten Flyer an die Autofahrer. Mancher schloss schnell das Fenster, vielleicht auch wegen Rufen wie „ Fahrrad raus, Motor aus“ oder „Ihr könnt auch Fahrrad fahren“. Andere nahmen die Zettel lächelnd entgegen. Währenddessen behielten die Ordner, die von der Demo selbst gestellt wurden, die gesamte Strecke über die Ruhe, auch als sich einige Teilnehmer kurzzeitig nicht an die Absprache hielten, den Radweg frei zu halten. Mit einiger Mühe brachten die Ordner sie dann doch noch zur Einsicht – bevor die Polizei einschreiten musste.

Zur Galerie Tausende waren am Freitag bei der großen Klimaschutz-Demo in Hannover.

Ums Klima ging es auch bei vielen Gesprächen. Manche ärgerten sich, dass in den meisten Autos nur ein Mensch sitzt, andere diskutierten, wo Bahnlinien verlaufen könnten. Einleuchtend, dass die jungen Teilnehmer in der Mehrzahl waren, aber es fanden sich auch viele Ältere. So zum Beispiel Irmela Heine (47) und Olaf Janzon (57). „Der Klimawandel betrifft uns alle“, sagte Heine, die einen zwölfjährigen Sohn hat. „Wir müssen die Menschen zu mehr Nachhaltigkeit bewegen, schließlich geht es um viel mehr als nur den Kohleausstieg.“ Auch Sergen Pasalilar (20) macht klar: „Die Spuren des Klimawandels sind deutlich zu spüren, und das ist auf Dauer nicht gesund. Dagegen wollen wir ein Zeichen setzen“.

Lesen Sie hier de Live-Ticker: „ Fridays for Future“: So lief die Demo am Freitag

Das geschah dadurch, dass die Menge immer wieder lautstark ihr Anliegen artikulierte, Zum beispiel so: „Runter mit der Kohle, hoch mit dem Klimaschutz“ war immer wieder zu hören. Passend dazu gingen die Menschen in die Knie und wieder hoch, und das trotz gleißender Sonne.

Dafür gab es viel Zuspruch, von vielen anderen klimapolitisch engagierten Gruppen, aber auch von Zuschauern: An der Strecke blieben immer wieder Passanten stehen und jubelten den Demonstranten zu. Auch aus den Fenstern an den Straßen beugten sich Menschen, filmten das Geschehen und hielten ihren Daumen hoch – Anerkennung für die Aktion.

Carlotta Truman trägt Rock ihrer Großmutter

Zum ersten Mal dabei war ESC-Teilnehmerin Carlotta Truman. „Man muss hier einfach mitmachen“, fand die 19-Jährige. Klimaschutz ist ihr sehr wichtig. „Ich versuche, möglichst viele Dinge zu recyceln und möchte künftig auch meine Kleidung nachhaltiger einkaufen.“ Zur Demo passte das Outfit schon mal: Sie trug sie einen Rock ihrer Oma aus den 70-er Jahren.

Nach einer Stunde endete der Zug am Trammplatz, dort kamen nach Angaben der Polizei allerdings nur etwa 1000 Teilnehmer an. Aktivistin Lou Töllner betont bei der Abschlusskundgebung: „ Hannover hat als Landeshauptstadt eine Verantwortung.“

Forderungen an Politiker übergeben

Im Anschluss wurden der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette und dem stellvertretenden Regionspräsidenten Michael Dette die Forderungen der Ortsgruppe an die Stadt Hannover überreicht (NP berichtete). „Danke, dass ihr uns daran erinnert, dass wir die Erde nur von unseren Kindern geborgt haben”, sagte Tegtmeyer-Dette. „Wir freuen uns, dass ihr zu unserer Anhörung im Umweltausschuss am 16. September kommt. Dort werden wir uns mit euren Forderungen auseinandersetzen.“ Auch ihr Ehemann lobte das Engagement der Demonstranten und versprach: „Es wird im November ein Treffen mit der Ortsgruppe und der Umweltverwaltung der Region sowie anderen Vertretern geben.“

Lesen Sie außerdem: Fridays for Future: Das fordern die Schüler für Hannover

Hannover: Students for Future nehmen Uni in die Pflicht

Ein Jahr Schulstreik fürs Klima: Wie aus Schülerin Greta Thunberg eine Anführerin wurde

Von Stella Wojtczak und Cecelia Spohn