Hannover

Die Demonstration von Fridays for Future (FFF) am Dienstag war coronabedingt nicht besonders groß, aber groß genug: 15 Personen unterschiedlicher Gruppen der Klimabewegung demonstrierten zunächst vor dem Haus der Region, rückten anschließend bei der Einwohnerfragestunde der Regionsversammlung das Thema Klimaziel auf die Agenda.

„Wir kämpfen um unsere Lebensgrundlage“, erklärte Frauke Stockhorst von Parents for Future. Es sei dramatisch, dass die Region am aktuellen Klimaziel der Klimaneutralität 2050 festhalten wolle – erst dann will die Region das Ziel von CO2-Neutralität erreichen. Im Gegensatz zu der Region hat die Stadt Hannover das Klimaziel bereits auf das Jahr 2035 angepasst. „Dass die Region nicht nachzieht, ist ein Irrwitz“, sagte Detlev Krüger-Nedde von Wennigsen for Future.

Anzeige

Empört: Während die Stadt Hannover das Klimaziel bereits auf 2035 angepasst hat, zieht die Region nicht nach. Quelle: Dröse

Studie zeigt, dass kurzfristigere Anstrengungen notwendig sind

Anlass für die Demonstration war die vom „ Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie“ veröffentlichte Studie, die Fridays for Future in Auftrag gegeben hat und die zeige, dass auch kurzfristig erhebliche zusätzliche Anstrengungen notwendig sind, um die Erderwärmung auf eineinhalb Grad Celsius zu begrenzen. „Wir können deshalb nicht akzeptieren, dass die Region nicht kurzfristiger denkt und weiterhin auf Klimaneutralität bis 2050 setzt“, sagte Krüger-Nedde.

Region hält an Klimaziel von 2050 fest

Diese Forderung, dass nach der Stadt auch die Region das Klimaziel anpassen sollte, brachten die Klimaschützer in der Einwohnerfragestunde ein. Die Antwort der Region: „An den Stellschrauben an denen wir schrauben können, wollen wir schrauben“, so Christine Karasch, Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen. An dem Klimaziel von 2050 werde jedoch festgehalten. „Erst wenn es neue Erkenntnisse gibt, werden die Ziele überprüft,“ so Karasch.

Klimaweisen-Rat soll Sachverhalt prüfen

Neue Erkenntnisse dürfte es in einer Woche vom Klimaweisen-Rat geben, der auch die Region in Klimafragen berät. Der unabhängige und überparteiliche Rat besteht aus Experten aus der Architektenkammer, Landeskirche, Hochschule Hannover, Leibniz Universität, Akademie für Raumentwicklung, Forschungsinstitut für Philosophie und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Auf den Klimaweisen-Rat verwies auch.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Forderung von Fridays for Future stieß in der Regionsversammlung auch auf Kritik: „Es ist naiv zu glauben, dass die Jahreszahl des Klimaziels etwas ändert und sich dann gleich ein Erfolg einstellt“, sagte Walter Richter von der SPD. Er sehe keine Veranlassung, das Datum auf 2035 zu ändern.

„Wir können nicht so tun, als ob nichts wäre“

Die Grünen hingegen waren sich mit den Fridays for Future-Demonstranten einig: „Wir können nicht so tun, als ob nichts wäre“, sagte Ute Lamla. Es sei wichtig das Klimaziel 2035 weiterhin auf der Tagesordnung zu haben.

In Sachen Klimaneutralität müsse kurzfristiger gedacht werden, fordern verschiedene Fridays for Future-Gruppen. Quelle: Dröse

Von Sophie Peschke