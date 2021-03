Die Inzidenzen steigen überall – auch in der Region Hannover. Deshalb hat sich das Bündnis Fridays for Future Hannover entschlossen, auf die Großdemo zu verzichten. Aber es wird einen Livestream geben.

Fridays for Future Hannover: Livestream statt Großdemo

Protest - Fridays for Future Hannover: Livestream statt Großdemo

Protest - Fridays for Future Hannover: Livestream statt Großdemo