Fridays for Future: Das müssen Sie zur Mega-Demo in Hannover wissen

Hannover

Am Freitag wird es voll in der Innenstadt: Die Fridays for Future-Bewegung plant ihre bislang größte Demonstration. Denn zum „Globalen Klimastreik“ sind nicht mehr nur junge Menschen aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. Der Appell richtet sich dieses Mal an die komplette Bevölkerung. „Der Klimaschutz geht es uns alle an, das wollen wir damit unterstreichen. Die Klimakrise zu bewältigen, ist keine Aufgabe einer einzelnen Generation“, sagt Hannah Springer (20), Sprecherin von Fridays for Future.

Die Ortsgruppe hat bei der Polizei sechs Aufzüge angemeldet. Geplant ist ab 12.30 Uhr ein Sternmarsch von fünf Startpunkten, die auf dem Georgsplatz zusammentreffen. Von dort geht ein gemeinsamer Zug in Richtung des Friederikenplatz, wo die Abschlusskundgebung endet. Das Motto der Klimaaktivisten: „ Hannover lahm legen“. Gemeint ist damit vor allem der Autoverkehr. Die Polizei erwartet an diesem Tage massive Verkehrsbehinderungen, sie empfiehlt dringend, statt Auto alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Allerdings sind auch einige Buslinien betroffen. Die Üstra wird während des Sternmarsches die Linien 100/200, 120, 121, 128 und 134 einstellen.

Protest vor dem Klimagipfel

Die Polizei erwartet etwa 8000 Teilnehmer. Damit rechnen zunächst auch die Organisatoren von Fridays for Future, wenn auch die Hoffnung besteht, dass sich noch mehr Menschen beteiligen. „Es ist das Potenzial dafür da, dass sehr viele kommen“, sagt Springer. Auch einige Firmen wie das Wohnungsbauunternehmen Gundlach oder der Carsharing-Anbieter Stadtmobil haben angekündigt, für den Zeitraum ihre Büroräume zu schließen. Den Mitarbeitern solle ermöglicht werden, sich an dem Protest zu beteiligen.

Pressekonferenz vor dem Klimastreik: Dirk Wittenberg von der Interventionistischen Linke, Max Westphal von Students for Future, Hannah Springer von Fridays for Future und Susanne Gerstner vom BUND werden am Freitag auf die Straße gehen. Quelle: Dröse

Das Datum für die Demonstrationen ist nicht zufällig gewählt. Am Freitag will die Große Koalition in Berlin ihr umfassendes Maßnahmenpaket gegen den Klimawandel schnüren. Einen Tag später startet der Klimagipfel der Vereinten Nationen. „Es zeigt sich, dass die Maßnahmen der Bundesregierung nicht weit genug gehen, um den Klimawandel abzuwenden“, sagt Springer.

Klimaaktivisten wollen verbindliche Beschlüsse

Die Klimaaktivisten werden ungeduldig und wollen nicht mehr abwarten – auch in Hannover. „Wir demonstrieren hier seit neun Monaten. Seitdem gab es keine Entscheidung für den Klimaschutz. Wir erwarten Handlungen“, betont Springer. Auch Max Westphal, Sprecher der Students for Future, hat die „Lippenbekenntnisse“ der Politik satt. „Wir wollen verbindliche Beschlüsse.“ Denn die Erde dürfen sich nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmen.

Mehr zum Thema:

Getragen wird der „Globale Klimastreik“ von einem Bündnis verschiedener Umweltorganisationen und politischer Gruppierungen. Zu den Unterstützern gehört auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ( BUND). „Die Klimakrise ist die größte Herausforderung der Menschheit. Wir müssen jetzt handeln, sofort und konsequent. Wir bedanken uns bei Fridays for Future, dass die auf die Straße gegangenen sind und Druck machen“, sagt Susanne Gerstner vom Landesverband des BUND. Auch künftig wolle der Verband mit der Bewegung zusammenarbeiten und „Seite an Seite“ für den Klimaschutz kämpfen.

Sternmarsch aus fünf Richtungen

Jeder der fünf Aufzüge des Sternmarsches stehe unter der Verantwortung eines Bündnispartners. „Die Protestzüge unterscheiden sich aber nicht, das ist rein organisatorisch“, sagt Springer. Die Ortsgruppe von Fridays for Future, die von den Jugendlichen geführt wird, startet am Altenbekener Damm. Die Students for Future leiten den Marsch vom Braunschweiger Platz, der BUND vom Lister Platz. Die Naturschutzjugend, die Seebrücke und die Interventionistische Linke beginnen an der Lutherkirche in der Nordstadt, die internationale Umweltbewegung Extinction Rebellion am Küchengarten.

Alle fünf Strecken enden am Georgsplatz. Von dort ziehen die Demonstrierenden ab 14.30 Uhr gemeinsam zur Abschlusskundgebung auf den Friederikenplatz. Der Platz ist für die Abschlusskundgebung dann gesperrt. Auf den Hauptverkehrsstraßen rechnet die Polizei im gesamten Bereich der Innenstadt von 12 bis mindestens 16 Uhr mit massiven Verkehrsbehinderungen. Sie könnten sich bis 18 Uhr auswirken. Teilweise werden auch Straßen komplett gesperrt.

An die Demonstration schließt sich die „Week4Climate“ an. Die Aktionswoche wird bis zum 27. September gehen. Es sind mehrere kleine Diskussionen und Kundgebungen geplant. Am Opernplatz will Fridays for Future einen Aktionsbüro aufbauen, das 24 Stunden am Tag besetzt ist. Schulklassen können sich dort vormittags über den Klimawandel informieren.

Die Streckenverläufe

Strecke eins: Lister Platz - Bödekerstraße - Wedekindstraße - Celler Straße - Hamburger Allee - Raschplatzhochstraße - Berliner Allee - Schiffgraben - Prinzenstraße - Straße Georgsplatz - Georgsplatz ( Aufzugende).

Strecke zwei: Braunschweiger Platz - Marienstraße - Sallstraße - Krausenstraße - Hildesheimer Straße - Aegidientorplatz - Georgstraße - Georgsplatz ( Aufzugende).

Strecke drei: Heinrich-Heine-Platz - Altenbekener Damm - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer - Kurt-Schwitters-Platz - Willy-Brandt-Allee - Friedrichswall - Friederikenplatz - Karmarschstraße - Osterstraße - Baringstraße - Georgsplatz ( Aufzugende).

Strecke vier: Küchengartenplatz - Blumenauer Straße - Schwarzer Bär - Gustav-Bratke-Allee - Lavesallee - Friederikenplatz - Karmarschstraße - Osterstraße - Baringstraße - Georgsplatz ( Aufzugende).

Strecke fünf: Platz an der Lutherkirche - An der Lutherkirche - Engelbosteler Damm - An der Christuskirche - Schloßwender Straße - Königsworther Platz - Brühlstraße - Otto-Brenner-Straße - Goseriede - Kurt-Schumacher-Straße - Ernst-August-Platz (entlang der alten Gleise) - Joachimstraße - Thielenplatz - Theaterstraße - An der Börse - Georgstraße - Georgsplatz ( Aufzugende).

Strecke sechs: Georgsplatz (Dauer etwa 25 Minuten mit Auftaktkundgebung und Aufzugbeginn) - Aegidientorplatz - Friedrichswall - Friederikenplatz (etwa 60 Minten Abschlusskundgebung und Aufzugende.

Von Sascha Priesemann