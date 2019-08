Hannover

In Niedersachsen und Bremen gibt es in fünf Orten Aktionen. Schülerinnen und Schüler wollen in Braunschweig, Bremerhaven, Hann. Münden und Hannover für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

Globaler Streik am 20. September

Für den 20. September haben „ Fridays for Future“ und zahlreiche andere Initiativen zu einem globalen Streik für mehr Klimaschutz aufgerufen. Alleine in der Bundesrepublik soll es dann mindestens 155 Kundgebungen geben. „Die Liste ist noch nicht vollständig“, betont „ Fridays for Future“: „Es werden noch Hunderte Orte dazu kommen“.

An dem weltweiten Klimaschutzstreik sollen sich nicht nur Schülerinnen und Schüler beteiligen, alle Bevölkerungsgruppen sind zum Mitmachen eingeladen. Am 20. September will auch das sogenannte Klimakabinett Pläne der Bundesregierung zum Klimaschutz präsentieren.

Von epd