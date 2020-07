Fridays for Future: Fahrrad-Demo rollte über den Cityring

Hannover

Wenn die Fridays-for-Future-Bewegung für den Klimawandel auf die Straße geht, müssen Autofahrer Geduld hinterm Steuer haben. So war es auch am Freitagnachmittag, als Hunderte Aktivisten auf Fahrrädern mitten über den den Cityring rollten. Ihre Botschaft: In der Corona-Krise die Klima-Krise nicht vergessen.

„Der Klimawandel ist trotz Corona immer noch aktuell. Wir wollen die Politik daran erinnern, dass er beim Restart mitgedacht werden muss“, erklärte Sprecher Martin Kapp. Das Thema ÖPNV lag den Aktivisten besonders am Herzen. Für die Taktverdichtung von Bus und Bahnen brauche es gute Arbeitsbedingungen für die Fahrer. „Verspätungen werden teilweise nicht vergütet, sondern gehen von den Pausen ab. An den Endhaltepunkten fehlen oft Toiletten“, zählte Kapp zwei Kritikpunkte auf. Auch beim Umstieg vom Auto aufs Rad hätte Hannover noch strukturellen Nachholbedarf. Die Menschen müssten sich auf dem Fahrrad auch sicher fühlen. Mehr gut ausgebaute Radwege müssten her, erklärte Kapp, der auch Oberbürgermeister Belit Onay an sein Wahlversprechen von der autofreien Innenstadt erinnerte. „Bislang gibt es da keine Fortschritte.“

Kreativ: Viele Teilnehmer hatten Transparente dabei. Quelle: Florian Petrow

„ Autos stinken!“

Dass sich auf dem Opernplatz zunächst nur eine überschaubare Anzahl von Klimaschützern in den Sattel schwang, war so gewollt. Um den bunten Fahrradtross entzerren und so annähernd den Mindestabstand einzuhalten, stießen viele Teilnehmer innerhalb der ersten Cityring-Runde dazu. Die Räder waren teils mit Transparenten geschmückt. „ Autos stinken!“ oder „Raus aus der Kohle, rettet die Pole“ waren die Botschaften, Punk-Rock dröhnte aus den auf Anhängern aufgetürmten Boxen. Die Veranstalter zählten über 500 Teilnehmer, größere Verkehrsbehinderungen blieben aus. „Alles lief reibungslos“, so das Fazit von Sprecher Martin Kapp.

