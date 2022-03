Hannover

Freitag ist Demotag: Die Aktivisten von Fridays for Future haben zur Kundgebung in Hannover aufgerufen. Die Polizei warnt schon jetzt die Autofahrer, die mit dem Fahrzeug in die Innenstadt wollen: Es wird ganz schön voll.

Ab wann muss ich mit Behinderungen rechnen?

Die Organisatoren rechnen damit, dass in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr bis zu 4000 Teilnehmer unter dem Motto „Klimastreik, #PeopleNotProfit, gegen jegliche Parteiwerbung“ demonstrieren. Beim absehbar guten Wetter könnten es auch mehr werden.

Wo findet die Kundgebung statt?

Neben Auftakt- und Abschlusskundgebungen, die jeweils auf dem Opernplatz stattfinden sollen, ist auch ein Aufzug auf einer festgelegten Route durch die City geplant.

Wo kommt es zu Verkehrsbehinderungen?

Im gesamten Innenstadtbereich, besonders aber, wenn der Demozug unterwegs ist. Betroffen sind alle wichtigen Verbindungsstraßen, unter anderem die Georgstraße, die Osterstraße, der Friedrichswall, Willy-Brandt-Allee, der Kurt-Schwitters-Platz, das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer sowie Hildesheimer Straße und Aegidientorplatz.

Was rät die Polizei?

Aufgrund der vielen zeitweisen Sperrungen und Behinderungen in der Innenstadt rät die Polizei, auf Fahrten mit dem eigenen Auto in die City zwischen 10 und 19 Uhr zu verzichten und auf Busse, Bahnen oder andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Bleiben Parkhäuser erreichbar?

Grundsätzlich schon, aber die Anfahrt könnte durch Staus zum Geduldsspiel werden.

Wo wird es noch Demonstrationen geben?

Geplant sind Kundgebungen, Lauf- und Fahrraddemos sowie weitere kreative Aktionsformen in mehr als 20 Städten in Niedersachsen und Bremen – auch in kleineren Kommunen wie Bad Nenndorf, Bückeburg oder Lehrte. Bundesweit soll es Demonstrationen in rund 200 Städten geben.

Für Wirbel sorgte am Mittwoch, dass die Klimaaktivisten von Fridays for Future die Sängerin Ronja Maltzahn für das Event auf dem Opernplatz wieder ausgeladen haben – weil sie Dreadlocks hat. Die Organisatoren hatten ihr mitgeteilt, dass die Dreadlocks „bei weißen Menschen eine Form der kulturellen Aneignung“ seien. Dreadlocks sind Strähnen verfilzter Kopfhaare, die Afroamerikaner im Zuge der Bürgerrechtsbewegung in den USA bewusst als Ausdruck ethnischen Stolzes trugen.

