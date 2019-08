Hannover

Seit Monaten gehen junge Menschen auf der ganzen Welt freitags auf die Straßen, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Dabei geht es neben den weltweiten Auswirkungen auch um die Probleme in der eigenen Stadt. Nur wenn diese angegangen werden, kann das Ziel des Pariser Klimaabkommens und die damit einhergehendeEinhaltung der 1,5 Grad-Grenze erreicht werden. Nun hat ein Arbeitskreis der „ Fridays for Future“-Ortsgruppe Hannover in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus der Region Hannover unter dem Motto „Wir fordern eine Zukunft – für alle“ konkrete Forderungen für die Stadt aufgestellt – und die haben es in sich.

„ Hannover muss sich seiner Verantwortung als Landeshauptstadt bewusst sein“, betont Milla Semisch (19) bei der Vorstellung der Forderungen. Vor allem mit dem Steinkohlekraftwerk Stöcken und dem Flughafen in Langenhagen habe die Stadt eine Verantwortung. Aktivistin Lou Töllner (18) macht außerdem deutlich, dass der Großteil der Demonstranten überhaupt nicht mitbestimmen dürfe, wie ihre Zukunft aussieht, da sie noch zu jung zum Wählen seien. „Dabei sind wir die erste Generation, die die Klimakrise zu spüren bekommt und die Letzte, die noch handeln kann.“

Private Autos sollen aus der Innenstadt verschwinden

Konkret wurden fünf Visionen mit dazugehörigen Forderungen formuliert. So lautet das Ziel unter Punkt 1 unter anderem: „Der Verkehr in Hannover ist klimaneutral und schadstoffrei.“ Dazu werde ein Verbot von privaten Autos im Innenstadtring bis 2022 gefordert, solche mit Verbrennungsmotor in der Umweltzone müssten bis 2030 verschwinden. Außerdem müsse der Schienenverkehr ausgebaut werden. Inlandsflüge vom hannoverschen Flughafen sollen verboten, ein Nachtflugverbot ab Ende 2019 eingeführt werden.

Appell an die Politik: Tausende junge Menschen bei einer „Fridays for Future“-Demonstration im Juli 2019 auf dem Georgsplatz. Quelle: Droese

Weiter heißt es, dass es in Hannover ausschließlich eine klimaneutrale Energieerzeugung geben soll, die für alle zu erschwinglichen Preisen erhältlich ist. Dazu werde der Umbau der städtischen Energieversorgung weg von fossilen Energieträgern hin zu einer vollständig erneuerbaren Stromversorgung bis 2025 und Wärmeversorgung bis 2030 gefordert. Dächer und kommunale Fassaden sollen Photovoltaikanlagen bekommen, öffentliche Einrichtungen und Behörden sollen Energie ausschließlich mit Ökostrom und grünem Gas erzeugen.

Modernisierung von Gebäuden steht über Neubauten

Beim Thema Bauen lautet die Vision: „ Hannovers Gebäude sind wohnlich und entsprechen den ehrgeizigsten Energieeffizienzstandards.“ Um das zu erreichen, wird zum Beispiel eine energetische Sanierung aller öffentlichen Gebäude bis 2035 gefordert, die Hälfte davon bereits bis 2030. Neubauten sollen ausschließlich dem Passivhausstandard entsprechen, wobei grundsätzlich die Modernisierung von Bestandsgebäuden Vorrang habe.

Die Vision in der Landwirtschaft beschreibt, dass sich die Menschen in Hannover gesund und regional ernähren. Dafür fordern die Aktivisten eine Umstellung aller landwirtschaftlichen Betriebe auf ökologische Landwirtschaft bis 2025. Alle Kantinen mit kommunalem Einfluss sollen ab sofort nur noch regionale, saisonale, ökologisch erzeugte und tierproduktarme Gerichte anbieten.

Junge Menschen stärker einbeziehen

Weiterhin möchten die Schüler und Studenten erreichen, dass alle Menschen in Hannover umfassend über die Klimakrise und ihre Folgen informiert sind und die Möglichkeit haben, ein umweltfreundliches und nachhaltiges Leben zu führen. Dafür werden Bildungsprojekte sowie die Verpflichtung der Politik, junge Menschen stärker einzubeziehen, gefordert.

Im letzten Punkt geht es den jungen Menschen um die wirtschaftlichen Aspekte. So solle Klimaneutralität als oberster Grundsatz gelten und die Landeshauptstadt eine Vorreiterstellung beim Entwickeln eines neuen, klimaschützenden Wirtschaftsmodells erfüllen.

Vor den Oberbürgermeister-Wahlen wollen die Klimaschützer außerdem mit den einzelnen Kandidaten ins Gespräch kommen. Denn: „Wahlen sind auch immer Klimawahlen“, sagt Töllner.

Forderungen werden bei Demo am Freitag überreicht

Daneben gehen auch die Demos gehen weiter. Schon am Freitag erwarten die Organisatoren rund 5000 Menschen auf dem Opernplatz. Beginn der Demo ist um 12.30 Uhr, die Abschlusskundgebung ist für 14 Uhr auf dem Trammplatz geplant. Dann werden die Forderungen auch an die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette und den stellvertretenden Regionspräsidenten Michael Dette übergeben. Erst Mitte August hat die Bewegung „Students for Future“ einen 35-seitigen Katalog mit Forderungen an Uni Präsident Volker Epping überreicht. Am 20. September findet der nächste globale Streiktag statt. Spätestens dann wollen die Hannoveraner nachfragen, was mit ihren Forderungen in der Verwaltung passiert ist.

Auch interessant:

Hannover: Tausende demonstrieren gegen Klimakrise

Ein Jahr Klimaprotest: Wie Greta Thunberg zur Wachrüttlerin wurde

Merkel über Greta Thunberg: “Ein außergewöhnliches Mädchen”

Von Cecelia Spohn