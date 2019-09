Hannover

Ein gutes Jahr, nachdem sich Greta Thunberg das erste Mal und ganz allein vor den Schwedischen Reichstag in Stockholm setzte, ist die Welt in Aufruhr. Aus dem spleenigen Protest einer 16-Jährigen ist eine globale Bewegung geworden, deren eindrucksvollen Höhepunkt wir am Freitag erleben durften – als weltweit M...