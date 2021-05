Fridays for Future: Blitz-Demo vor dem Hauptbahnhof Hannover

Hannover

Hintergrund des Protestes waren die Kabinettsbeschlüsse vom Dienstag zu neuen Klimazielen, die die Aktivisten empörten. Sie machen darauf aufmerksam, dass auch die verschärften Klimaziele der Bundesregierung nicht mit der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten 1,5 Grad-Grenze kompatibel sind.

„Nun sieht die Bundesregierung schwarz auf weiß, was uns seit zwei Jahren auf die Straßen zwingt: Die aktuelle Klimapolitk ist eine Gefahr für unsere Zukunft. Wir fordern echte Klima- und Generationengerechtigkeit. Wir lassen uns nicht mit schöngerechneten Zielen abspeisen. Wir streiken, bis ihr handelt!“ sagt Helen Knorre (17), eine Aktivistin.

Forderung: Klimaneutralität bis 2035

Nachdem das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass die Klimapolitik der Großen Koalition teilweise verfassungswidrig sei, kündigte die Bundesregierung an, ihre Emissionsreduktionsziele zu verschärfen. So soll Deutschland 2045 klimaneutral werden, bis 2030 die CO2-Emissionen um -65%, und bis 2040 um -88% gegenüber 1990 reduzieren. Fridays for Future fordert, Klimaneutralität spätestens 2035 zu erreichen und 2030 die Emissionen bereits um -90% gegenüber 1990 zu reduzieren. Dabei dürfe ein global und historisch gerechtes CO2-Budget nicht überschritten werden.

Protest mit Plakat: Fridays-for-Future-Demo am Mittwoch vor dem Hauptbahnhof. Quelle: Christian Behrens

„An Scheinheiligkeit nicht zu übertreffen“

„Die Reaktionen der Bundesregierung sind an Scheinheiligkeit nicht zu übertreffen. Unzureichende Klimaziele werden trotz des Bundesverfassungsgerichtsurteils durch neue unzureichende Klimaziele ersetzt, anstatt dass endlich umfangreiche, konkrete Maßnahmen in Fachgesetzen wie dem Kohleausstiegsgesetz beschlossen und ergriffen werden“ ergänzt Gina-Marie Burgdorf (21), eine Organisatorin der Aktion.

