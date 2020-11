Hannover

Mit anfangs 200 Schülern hatten sie gerechnet. Es kamen 3000. Beim großen Klimastreik im September 2019 protestierten in Hannover bis zu 40.000 mit der Bewegung Fridays for Future für den Kampf gegen den Klimawandel. An Druck auf der Straße mangelte es nicht. Im Rathaus tat sich dennoch zu wenig, findet Anna Kraeft. Die 19-Jährige gehörte bei Fridays for Future in Hannover zu den Organisatorinnen der ersten Stunde. Jetzt will sie den Forderungen der Bewegung in der Politik mehr Gehör verschaffen, indem sie selbst in die Politik geht. Bei der Kommunalwahl 2021 will Kraeft einen Sitz im Stadtrat erobern.

„Mehr Entschlossenheit“ fordert sie auch von den Grünen, für die sie antreten möchte. Kraeft will „die Diskrepanz zwischen Straße und Parlament verkleinern“. Auch Hannover müsse „seinen Teil dazu beitragen“, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden. Im August 2019 hat Fridays for Future Forderungen vorgelegt, wie das gelingen soll. Die Bewegung will für Hannover zum Beispiel ein Verbot von privaten Autos im Innenstadtring bereits bis 2022 sowie von Verbrennungsmotoren in der Umweltzone bis 2030. Das geht noch weit über die Pläne von Oberbürgermeister Belit Onay hinaus, der die Innenstadt bis 2030 autofrei machen will.

Kampf gegen Klimawandel „manchmal auch frustrierend“

„ Fridays for Future ist wesentlich entschlossener, als das, was im Rat passiert“, sagt Kraeft. Sie will den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen, das Radfahren viel attraktiver, Hannover bis 2035 klimaneutral machen. „Wir müssen weg von der Vorfahrt für das Auto. Auch, wenn das nicht so cool wird für Leute die gerne Auto fahren“, sagt Kraeft. Jetzt müssten wichtige Entscheidungen getroffen werden, „für unsere Generation, aber auch die, die danach folgen“. Zumal die Auswirkungen schon jetzt zu spüren seien. „Und den Süden trifft es noch viel schlimmer als uns“.

Manchmal sei der Kampf gegen den Klimawandel „auch frustrierend“, sagt die junge Frau. Von der Politik habe es viel Zuspruch für das Engagement von Fridays for Future gegeben. Von der Bundesregierung. Aber auch in Niedersachsen und Hannover. Kraeft war bei Gesprächen mit Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies dabei. „Da wurden wir gelobt, und es wurden nette Fotos für die Presse gemacht. Aber dann muss auch was passieren“, fordert sie.

Kein Abweichen vom 1,5-Grad-Ziel

Natürlich müsse man in der Politik auch Kompromisse machen. Von dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, will Kraeft jedoch „auf keinen Fall abweichen“. Trotz aller Rückschläge: Es gebe „auch Momente, die Hoffnung machen“. Zum Beispiel, als im September 2019 bis zu 40.000 Menschen in Hannover auf die Straße gingen, um für eine konsequentere Klimapolitik zu demonstrieren. „Da merkt man dann, dass es sich lohnt zu kämpfen“.

Kämpfen müssen wird Kraeft allerdings auch in ihrer eigenen Partei. Die Grüne Jugend hat sie zwar als ihre Spitzenkandidatin nominiert. Eine gute Chance auf einen Sitz im Stadtrat bedeutet das aber noch nicht automatisch. Kraeft hat bisher noch keinen Wahlkreis und erst recht keinen aussichtsreichen Listenplatz. Gerne würde sie im Bezirk Vahrenwald-List antreten. Auch, wenn sie aktuell in Linden in einer Studenten-WG wohnt. „Da bin ich groß geworden und zur Schule gegangen. Da kenne ich mich aus“, berichtet sie. Entschieden wird darüber allerdings auf Mitgliederversammlungen der Grünen.

„Der globale Protest kommt zurück“

Um sich auf ihre Kandidatur und ihr in diesem Herbst begonnenes Studium der Sozialwissenschaften konzentrieren zu können, hat sich Kraeft aus dem Führungsteam von Fridays for Future verabschiedet. Sie versichert jedoch: „Ich stehe weiter voll hinter den Forderungen. Wir brauchen auch weiterhin den Druck von der Straße, damit sich etwas bewegt“. Wenn sich das Bewusstsein in der Bevölkerung verändere, werde es auch leichter Politik gegen den Klimawandel zu machen.

Die Corona-Pandemie bremste allerdings auch die Fridays for Future Bewegung massiv aus. Sie hat den Kampf gegen den Klimawandel in den Hintergrund rücken lassen. Am Klimastreik in Hannover im September namen nur rund 3000 Menschen teil. „Wir sind nicht mehr so präsent wie vor einem Jahr“, hat auch Anna Kraeft beobachtet. Es sei wichtig, „Konzepte zu finden, die den Protest auch in Corona-Zeiten weiter ermöglichen“. Sie ist sich jedoch sicher: „Der globale Protest kommt zurück“. Und ein bisschen Rückenwind von der Straße könnte die junge Frau auf dem Weg ins Rathaus wohl gebrauchen.

Von Christian Bohnenkamp