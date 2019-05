Hannover

Unter dem Motto „ Hannover, mach deine Hausaufgaben“ forderten 1.800 Jugendliche die Stadt auf, den Ausstoß an Kohlenstoffdioxid zu reduzieren und die für das Jahr 2020 gesetzten Klimaziele einzuhalten. „Es ist jetzt an der Zeit, nicht weiter wegzuschauen, sondern solidarisch zu handeln“, sagte Mitinitiatorin Anna Kraft. „Wenn wir wie heute auf die Straße gehen, anstatt zur Schule, dann tun wir das für die Klimagerechtigkeit.“

„Wir schwänzen nicht, wir kämpfen“

Mit selbst gestalteten Transparenten zogen Hannovers Schüler vom Opernplatz aus durch die Innenstadt zum Rathaus. Sie trugen auf bunten Bannern Forderungen wie „Macht eure Hausaufgaben, dann machen wir unsere“ oder „Wir schwänzen nicht, wir kämpfen“ und „Euch gehen die Ausreden aus, uns die Zeit“.

Die Jugendlichen stimmten laut ein: „Nie wieder Kohle“, „Power to the People“ sowie den deutschen Slogan der Bewegung „ Fridays for Future“: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Auch einige Erwachsene liefen mit. Auf ihren Plakaten stand „Opas for Future“ oder auch: „Rodeln mit den Enkeln in der Eilenriede? Das ist Schnee von gestern.“

Die hannoversche Poetry Slammerin und Moderatorin Ninia LaGrande las einen Text über alltägliche „Umweltsünden“. Mit den Worten „Ich bin Egoistin. Aber ich bin bereit zu lernen“ dankte sie den Schülern für ihr Engagement. Sie habe von der Schülerbewegung gelernt, dass ihre Generation politischer sei, als von manchen behauptet, sagte LaGrande. „ Fridays for Future hat schon jetzt etwas bewirkt, und wenn es nur das ist, Diskussionen anzustoßen.“

