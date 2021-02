Hannover

Eine autofreie Innenstadt: Das ist die Vision der Klimaaktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung in Hannover. Dass die Verkehrswende nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch die Attraktivität der Stadt steigern kann, wollten am Freitag die Students for Future demonstrieren. Mit einem Parkplatzkonzert heizten sie von 13 bis 15 Uhr Demonstranten, Passanten und Anwohner am Engelbosteler Damm im Bereich der Christuskirche ein. Die Botschaft: Weniger Platz für Autos, mehr Lebensqualität.

„Parkplätze nehmen ein Fünftel des Verkehrsraums in Hannover ein“, klagte Mit-Organisatorin Melina Carls (23). In keiner anderen deutschen Stadt sei der Wert so hoch. „Diese Bereiche kann man besser nutzen, etwa für Radwege.“

Die Versammlung, dem sich nach Polizeiangaben 50 Personen anschlossen, enthielt neben Livemusik auch Redebeiträge. Magnus Hemmenstedt (24) unterstrich: „85 Prozent der Stadtbewohner leiden unter verkehrsbedingtem Feinstaub.“ Christin Endewardt (23) sagte: „Eine autofreie Innenstadt ist möglich.“ Städte wie Oslo, Barcelona oder Gent würden dies beweisen.

Von Jens Strube