Hannover

In den kommenden Tagen und Wochen wachen Momo Braun (18) und Linn Manger (20) nicht zuhause im eigenen Bett auf, sondern im Klima Camp von Friday’s for Future (FFF). „Wenn es sein muss, campen wir bis 2035“, sagen die beiden – bis die Klimaneutralität erreicht sei, bleibe die Zeltstadt gleich neben dem Trammplatz bestehen. Das Zeltlager der Klimaaktivisten, welches am Freitag im Anschluss an eine Demonstration mit etwa 500 Personen eröffnet wurde, soll Druck ausüben, ein sichtbares Signal sein: „Dafür, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt“, so Manger.

Bunte Zelte, Palettenmöbel und Solarpanels erinnern an Urlaubscamping und Festivalstimmung. Doch das Klimacamp betreiben die jungen Erwachsenen nicht zum Spaß: „Wir werden vom Camp aus arbeiten und uns weiter organisieren“, erklärt Helen Knorre, die auf Palettenmöbeln mit Braun und Manger sitzt. Damit das funktioniert, haben die die Aktivisten Internet zur Verfügung gestellt bekommen. Über die Solarpanels werden Mobiltelefone und Laptops geladen. „So wäre nicht einmal Homeschooling ein Problem“, sagt Knorre und lacht – auch mögliche Entwicklungen der Corona-Pandemie haben die Aktivisten mitbedacht.

Fahren vom Klimacamp direkt in die Schule: Momo Braun und Linn Manger von Friday’s for Future. Quelle: Sophie Peschke

Morgens stehen Braun und Manger somit in den nächsten Wochen aus dem Zelt auf, dann geht es zumindest für Braun direkt zur Fachoberschule: „Die restliche Zeit des Tages verbringe ich nach der Schule wieder im Camp“, plant der 18-Jährige. Auf die Zeit freue er sich: „Der Kampf gegen die Klimakrise hat uns alle zusammengeschweißt“, sagt er. Der Schüler wirkt hartnäckig, wenn er spricht. Auch Manger hat eine klare Vision: „Wir müssen erreichen, dass die Region Hannover nicht mehr daran festhält die Klimaneutralität erst bis 2050 erreichen zu wollen“, sagt sie und wirkt entschlossen.

Zur Galerie Am Freitag demonstrierten die Klimaaktivisten von Friday’s for Future. Die NP war dabei und hat die Eindrücke in Bildern festgehalten.

„Wir bleiben bis ihr handelt“, heißt es auf einem großen Banner, das zwischen zwei Bäumen hängt. Wie gehandelt werden soll, haben sich die Aktivisten genauestens überlegt: 100 Maßnahmen in übergeordneten Forderungen zu Themen wie „Strom und Wärme“, „Bildung und Mitsprache“ oder „Mobilität und Infrastruktur“ haben die FFF-Mitglieder konzipiert. Der Maßnahmenkatalog wurde bei der Kundgebung am Freitag an Politiker und Politikerinnen verschiedener Parteien übergeben: „Wichtig ist jetzt, dass die Parteien unsere Forderungen auch ernst nehmen“, sagt Klimaaktivist Michael Nagel (26), „es bleibt schließlich keine Zeit für Zögern und Zaudern.“

In einem Instagram-Video zeigen die Aktivisten, wie das Klimacamp aufgebaut wurde:

Dass widere Bedingungen wie etwa Dauerregen oder der rund ein Kilometer lange Spaziergang zu den Toiletten im Haus der Region die Aktivisten nicht abschrecken, hat sich bereits am Freitag gezeigt: Im strömenden Regen kochten FFF-Mitglieder im Küchenzelt, organisierten das Lagerzelt, hingen Flaggen und andere Dekorationselemente auf. „Was allerdings nicht funktioniert, sind die Lichterketten“ berichtete Manger. Ohne Sonnenschein funktionieren schließlich die Solarpanels nicht und damit auch nicht der Strom.

Von Sophie Peschke