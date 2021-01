Hannover

Der Freundeskreis Hannover trauert um seinen stellvertretenden Vorsitzenden Jörn Hutecker. Der Geschäftsführer der Agentur neuwaerts ist am Montag im Alter von nur 50 Jahren an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstorben, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Hutecker hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Sein Sohn geht noch zur Schule, seine Tochter studiert. „Ein unsagbarer Verlust für seine Familie, seine Freunde und alle, die ihn kannten“, sagt Matthias Görn, Erster Vorsitzender des Freundeskreises. Der Betriebsleiter der Stadtentwässerung Hannover war ein enger Freund Huteckers.

Mit Menschen ins Gespräch kommen

Der Kommunikationsfachmann wohnte zwar in Göttingen, war aber beruflich stark mit Hannover verbunden. Nicht zuletzt, weil auch seine Agentur hier ihren Standort hat. „Ihn haben die Menschen besonders interessiert“, erinnert sich Görn. „Es war ihm wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch wenn es schwierig wird.“ Ein Ziel, das Hutecker auch mit der Initiative offene Gesellschaft verfolgte.

Engagiert: Jörn Hutecker (zweiter von links) im Mai 2017 mit dem Initiativkreis Offene Gesellschaft Hannover beim Dinner für Demokratie. Von links: Prof. Lars Harden, Jörn Hutecker, Insa Becker-Wook, Lars Kompa, Wolfgang Sick, Dr. Jens Rehländer, Jasmin Arbabian-Vogel, Matthias Görn, Andreas Möser und Roger Cericius. Quelle: Christian Behrens

Als er vor einem Jahr an Leukämie erkrankte, wollte er sich davon nicht unterkriegen lassen. „Wir haben alle bis zuletzt gehofft“, so Görn. „Die Familie hat eng zusammengehalten, das hat ihm Kraft gegeben.“ Er habe auch weiter an Themen mitarbeiten wollen. „Auch wenn er physisch nicht vor Ort hat sein können.“

Meister über 400 Meter Hürden

Als Leistungssportler kam aufgeben für ihn nicht in Frage. Hutecker sei einst Deutscher Meister im 400-Meter-Hürdenlauf gewesen, weiß Görn. „Der Sport hat ihn geprägt. Er war eine Kämpfernatur.“ Eine erste misslungene Operation habe er genommen wie ein Hochspringer: Wenn der beim ersten Versuch reiße, habe er noch zwei weitere.

Das ist der Freundeskreis Hannover Der Freundeskreis Hannover hat 1500 Mitglieder und ist damit nach eigenen Angaben einer der größten Bürgervereine Deutschland. Seit 1988, also mehr als 30 Jahren, engagiert sich der unabhängige und gemeinnützige Verein für eine lebendige Stadtgesellschaft. In ihrer Arbeit geht es den aktiven Mitgliedern darum, die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt zu stärken, kulturelle Initiativen zu unterstützen sowie neue Ideen zum Wohle der Stadt und ihrer Bewohner zu entwickeln. Außerdem soll der Dialog zwischen Bürgern, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kulturen und Religionen gefördert werden. Zu den Aktivitäten des Freundeskreis Hannover e.V. zählen die jährliche Vergabe des Stadtkulturpreises, Vorträge und Diskussionen zu stadtrelevanten Themen, Unterstützung und Beratung der Kulturszene, Besuche von Unternehmen, Institutionen, Behörden und hannovertypischen Einrichtungen sowie die Stärkung des Regionsgedankens durch den Besuch der Regionsgemeinden.

Huteckers Interesse galt insbesondere Kunst und Kultur. Er hat die Kunstfreunde Hannover mitgegründet. Während seiner Tätigkeit im Ruhrgebiet war er an der Bewerbung Essens als Kulturhauptstadt 2010 beteiligt. „Auch für die Kulturhauptstadt Hannover hat er sich sehr engagiert“, sagt die Erste Regionsrätin Cora Hermenau, die ebenfalls im Vorstand des Freundeskreises sitzt. „Er war ein sehr präsenter Mensch und hat sich immer mit dem Herzen eingebracht. Einer, der nicht nur redete, sondern etwas gemacht hat. Sein Tod trift alle, die ihn kannten, sehr hart.“

Der Abschied von Jörn Hutecker wird zwangsweise im kleineren Familienkreise stattfinden müssen. „Es gäbe viele Menschen, die ihm gern die letzte Ehre erweisen würden“, betont Görn. „Aber unter Corona-Bedingungen ist das sehr schwer.“

Von Andreas Krasselt