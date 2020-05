Freude in der Branche: Tattoo-Studios in Niedersachsen dürfen wieder öffnen

Hannover/Springe

Sascha Busche ist froh und gleichzeitig immer noch sauer: „Es ist gut, dass wir wieder arbeiten und für unsere Kunden da sein dürfen“, sagt der Inhaber von „Force Ink“ in der Voßstraße der List, „aber nicht happy, dass es in Niedersachsen so lange gedauert hat. Die Kollegen in fast allen anderen Bundesländern sind schon wieder am Start.“

Am Donnerstag kippte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg das landesweite Corona-Verbot für Tattoo-Studios, geklagt hatte das „La Onda Ink“ in Springe – und so für alle Kollegen in Niedersachsen eine sofortige Arbeitserlaubnis erstritten. „Keiner hat verstanden, warum wir so lange warten mussten“, sagt der 39-Jährige Busche, der seit sechs Jahren das „Force Ink“ mit zwei selbstständigen Tätowierern betreibt: „Wir sind schließlich die einzige Branche, die schon lange vor Corona ein europaweites Hygienekonzept vorgelegt hat.“

Hygiene auf „höchstem Standard“

Busche selbst nähert sich der Haut seiner Kunden bereits seit fünf Jahren mit Mund-Nasenschutz und Einmal-Handschuhen und kämpft dafür, „dass wir dieses Schmuddel-Image endlich verlieren. Wir sind ganz normale Leute, die auf bunte Bilder am Körper stehen.“ Weil er die Corona-Pause zur Renovierung genutzt hat, macht Busche erst am 25. Mai wieder auf – und ist ohnehin auf Monate hinaus ausgebucht. „Ich habe nicht mehr als zwei Kunden am Tag“, sagt der Tattoo-Künstler, „der Kunde kann seinen Wunsch mitbringen, aber wir zeichnen alle Vorlagen selbst und nochmal neu.“ 80 Euro kostet das kleinste Tattoo, für ein Handflächen großes werden rund 300 Euro berechnet.

Melina Kudlek hat in ihrem Atelier „Electric Heart“ in Döhren einen speziellen „Mädels Style entwickelt. Sehr farbenfroh und mit viel Glitzer.“ Deshalb sind die Haut-Kunstwerke der Solo-Selbstständigen so begehrt, „dass ich bis Ende des Jahres komplett ausgebucht bin. Durch die Corona-Krise habe ich Kunden auf März 2021 vertrösten müssen.“ Die 28-Jährige nimmt nur einen Kunden pro Tag und nur nach Terminvergabe übers Internet. „Laufkundschaft habe ich gar nicht“, sagt Kudlek, die seit 2015 tätowiert und mitten in einem Corona-Umbau steckt. „Um die neuen Regeln einhalten zu können, habe ich auf meinen 54 Quadratmetern die Küche rausgerissen, damit ich einen zweiten Tätowier-Platz für eine Kollegin habe“, sagt Kudlek, die die Hygiene in den Studios der allermeisten Kollegen auf „höchstem Standard“ sieht: „Ich hatte mal einen Arzt als Kunden, der hat zu mir gesagt, bei mir ginge es hygienischer zu als in vielen Praxen.“

Mundschutz ist „Pflichtausrüstung“

Naemi Roth hat ihr Tattoo-Atelier „Das Baumhaus“ genannt, weil sie „so naturnah wie möglich arbeitet“. Die 25-Jährige verzichtet auf Einwegmaterialien, achtet auf Nachhaltigkeit und fertigt vegane Tattoos. Mit Holz-Malerei hat sie sich über Wasser gehalten in der Corona-Zwangspause, nun ist sie „sehr glücklich“ ihr Ladenlokal in der Welfenstraße wieder öffnen zu können. „Ich habe mich genauso nach den Kunden gesehnt wie viele von denen nach mir.“ Mundschutz gehört für Roth „seit langem zur Pflichtausrüstung“, gleich Montag werden Kunden warten: „Ich habe die Termine nur von Woche zu Woche abgesagt, weil ich gehofft habe, dass die Erlaubnis zur Wiederöffnung naht.“ So wie es jetzt gekommen ist.

Als Piercer arbeitet Torsten „Tobby“ Pfeiffer im Tattoo-Studio „Custom Kings“ am Kröpcke. „So langsam war ich finanziell auf der Felge“, gibt der 43-jährige Vater von zwei Kindern offen zu: „Für mich ging es von 100 auf 0 runter, acht Wochen ohne Einnahmen waren schon hart.“ Übers Wochenende will Pfeiffer sich mit den drei Tätowierern des Studios „sammeln und alles perfekt vorbereiten“, Montag um zehn Uhr geht es wieder los. Vielleicht hat Tobby dann eine Kerze ins Fenster gestellt für die Kollegen in Springe, die erfolgreich geklagt hatten: „Denen gilt echt unser Dank.“

Von Christoph Dannowski