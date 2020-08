Hannover

Eigentlich sollte es ja wie immer zu Pfingsten stattfinden, doch die Corona-Auflagen machten den Start für das Gartenfestival Herrenhausen unmöglich. Nun erlauben die Maßnahmen die Gartenmesse wieder – unter bestimmten Auflagen. Auf dem Gelände müssen keine Masken getragen werden, wo der Abstand nicht mehr eingehalten werden kann und in Zelten allerdings schon.

Freitag und Sonnabend von zehn bis 19 Uhr und Sonntag von neun bis 18 Uhr kann man rund um den Leibniztempel erleben, was die 120 Aussteller in diesem Jahr mitgebracht haben: Pflanzenstauden, Dekorationen, Schmuck, Möbel, Gartengeräte, Wohnaccessoires, Textilien und natürlich viel Kulinarik.

Anzeige

Besucher bis 17 Jahre zahlen keinen Eintritt, Erwachsene zwölf Euro, ermäßigt kostet der Eintritt neun Euro. Die Karten gibt es an den Tageskassen, man kann sie aber auch online buchen und zuhause ausdrucken. www.gartenfestivals.de

Weitere NP+ Artikel

Akademien bitten in der City zum Tanz

Youtuber Roman Lochmann und Profitänzerin Katja Kalugina tanzen in der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Quelle: dpa

„Wir holen Hannover von dem Sofa!“ Die Dance Community hat viele Tanzschulen, Akademien und freie Künstler zusammengetrommelt und bittet am Sonnabend zum Tanz: Auf dem Goseriedeplatz finden ab 14 Uhr Vorführungen statt. Mit dabei sind die Tanzschule Bothe, Start2Dance, Move and Style, Salsa Del Alma und viele mehr – außerdem „ Let’s Dance“-Profitänzerin Katja Kalugina (auf dem Foto mit Roman Lochmann). 200 Menschen dürfen gleichzeitig auf dem Platz sein.

Konzerte und Tänze auf der Kulturwiese

Eröffnung der Kulturwiese Quelle: Ilona Hottmann

Auf der Kulturwiese beim Faustgelände geht es auch diesen Freitag und Sonnabend mit einem abwechslungsreichen Programm weiter. Freitag ab 18 Uhr können Besucher Tanzaufführungen erleben. Sonnabend bittet das Platzprojekt um 16 Uhr zum Tablequiz (Anmeldung bis kurz vorher), Klaasius macht Musik mit intelligenten Texten und in der Blauen Stunde spielen Joules the Fox Indie und Folk. Es wird um Spenden für die Künstler gebeten. Auf dem Gelände gelten alle Hygienemaßnahmen, der Einlass wird kontrolliert.

Griffiths-Karger liest in Herrenhausen

Marion Griffiths-Karger Quelle: NP

Eine spannende Lesung in den Herrenhäuser Gärten: Im Gartentheater des Großen Gartens liest die Hannover-Autorin Marion Griffiths-Karger Sonntag ab zwölf Uhr aus ihrem Buch „Der Teufel von Herrenhausen“. Darin geht es um einen Mord, der in die feinsten gesellschaftlichen Kreise der Stadt führt ... Karten für acht Euro (bis 18 Jahre freier Eintritt) gibt es am Großen Garten und bei „Leuenhagen & Paris“. Mehr Infos HIER.

Graffitikunst und Mehr an der „Ihme Wall“ in Linden

In den vergangenen Jahren war es ein Riesenspektakel, zu dem auch internationale Gäste und Künstler kamen. In diesem Jahr fällt das „Urban Nature Graffiti & Street Art Festival“ wegen Corona kleiner aus. Trotzdem sind von Freitag bis Sonntag Grafitti-Werke an der „Ihme Hall“ unterhalb der Brücke Spinnereistraße zu betrachten. Veranstalter sind das Grafitti-Netzwerk Hannover und die Junge Kultur der Landeshauptstadt. Programm und Zeiten wurden nicht definiert – also einfach man vorbei schauen.

Suppermintclub – fast wie eine echte Party

Sonnabend um 20 Uhr startet der dritte digitale Suppermintclub: Munique aus München und DJ Abuze aus Berlin gehen im Wechsel als DJs an den Start, VJ Tabasco aus Hamburg und Light-Operators sorgen für das richtige Ambiente.

Wer möchte, kann sich für diesen „Suppermint out of the Box“-Event auch spezielle Snack-Boxen bestellen, die es in verschiedenen Ausführungen, für verschiedene Gruppengrößen und Preise gibt. Ordern lassen sie sich per Mail an tickets@suppermintclub.de. Mehr Infos auf der Veranstaltungsseite von „Suppermint out of the Box“ bei Facebook.

Von NP