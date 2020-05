Hannover: Dauercamper zurück im Parzellenglück

Burgwedel

Für Frank Thomas war am Wochenende die erste Übernachtung in diesem Jahr im Wohnwagen auf dem Campingplatz „Am Springhorstsee“ bei Burgwedel. „Sonst macht man das Ancampen an Ostern“, sagt der 60-Jährige. Er arbeitet auf seiner Parzelle, das am Vormittag noch angenehm warme, sonnige Muttertagswetter nutzend. Sonntagsarbeit: Möglichst leise, ohne motorbetriebene Geräte, erledigt er mit Spaten & Co. Restarbeiten, nachdem er endlich den Stumpen des im Herbst gefällten Baumes jüngst mit Hilfe des Platzwartes entfernt hat.

Frank Thomas wohnt sonst in Letter bei Seelze, ist Dauercamper – seit vergangenem Jahr. Daran hat seine neue Partnerin schuld: Beate Förster (55). Sie hat 25 Jahre Campingplatzerfahrung, er war in seiner Jugend nur einige Male zelten. Der gebürtige Fuhrberger ist in der passiven Phase seiner Altersteilzeit seines Jobs bei VW. Dies und die neue Liebe brachten ihn zu seinem „neuen Hobby“, erzählt er und betont, dass es „richtig gut tut, hier draußen zu sein“ - auch wenn die erste Nacht „noch etwas frisch“ gewesen sei.

Die Dauercamper Frank Thomas (60) und Beate Förster (55) freuen sich, dass sie nun wieder auf dem Campingplatz „Am Springhorstsee“ übernachten dürfen. Quelle: Foto: Nancy Heusel

Unheimlich frei

Partnerin Beate kommt aus Nordrhein-Westfalen, ist zur Zeit in Kurzarbeit, und wenn sie arbeitet, kann sie das „mobil“ erledigen, fühlt sich beim Dauercampen „unheimlich frei. Und du erledigst einfach mehr am Tag, wenn du gleich von morgens an da bist, wo was zu tun ist.“ Frank wiederum schätzt daran: „Und wenn man morgens aufwacht und nichts tun will – dann hat man sofort Urlaub!“ Richtig in Urlaub fahren wollen sie auch – Ende Juni soll es nach Laboe bei Kiel an die Ostsee gehen. Selbstverständlich mit ihrem Wohnwagen auf einen Campingplatz. „Wenn Schleswig-Holstein denn dann das Campen wieder zulässt.“

Dem Platzwart - „Der ist wichtiger als der Platzbesitzer!“ - haben die beiden am Sonntag übrigens ein kleines Geburtstagspräsent überreicht: Zwei Sechserträger Bier der Marke Corona – so viel zeitgemäßer Humor musste sein.

Platzwart Dieter Wedemeier (60) mit seinem weißen Kanadischem Schäferhund Cody vor ihrem Zuhause, der Anmeldung des Campingplatzes „Am Springhorstsee“ bei Burgwedel. Quelle: Nancy Heusel

Cody immer dabei

Natürlich hat das Geschenk Dieter Wedemeier erfreut – der Platzwart, seit 2013 am Springhorstsee, feierte am Muttertag schließlich seinen 60. Seit im Herbst seine Frau verstorben ist, macht er den Job alleine – nicht ganz: Cody, ein weißer Kanadischer Schäferhund, ist meist dabei, wenn der Platzwart seine Runden dreht. Immerhin sind etwa 350 Dauercampingplätze belegt, etwa 30 sind frei. Der Platzwart sieht einen Trend: „Seit zwei Jahren nimmt das zu, zieht es richtig doll an, vor allem Familien machen Dauercamping.“

Camping und Urlaub – das ist möglich In Niedersachsen dürfen Dauercamper seit Donnerstag, 7. Mai, wieder auf ihren angestammten Platz. Zuvor durften sie nur vorübergehend „nach dem Rechten sehen“, nicht übernachten. Ausgenommen waren Camper, die ihren Erstwohnsitz auf einem Platz haben. Andere Camping- und Wohnmobilstellplätze („zur touristischen Nutzung“) können von Montag, 11. Mai, an unter Auflagen wieder öffnen – höchstens aber die Hälfte der verfügbaren Plätze darf belegt werden. Für Gemeinschaftsräume wie Sanitärräume gilt: Abstand halten, gegebenenfalls sind dafür Teile der Einrichtungen zu sperren. Auch wird Urlaub wieder möglich – zunächst in Ferienwohnungen und -häusern, auf Campingplätzen, Booten und im Wohnmobil. In Ferienwohnungen dürfen nur alle sieben Tage neue Gäste kommen. Diese Wiederbelegungsfrist bedeutet, dass eine Wohnung etwa nach einer viertägigen Belegung drei Tage frei bleiben muss. Für die anderen Unterkünfte gilt das nicht, sie dürfen aber nur die Hälfte ihrer Plätze vergeben. Hotels dürfen erst vom 25. Mai an wieder Gäste aufnehmen.

Duschen bei Mama

30 Menschen haben laut Wedemeier ihren Hauptwohnsitz auf dem Gelände. Einer von ihnen ist Christopher Möller (35). „Ich wohne hier auch, bin gemeldet – seit vier Jahren“ erzählt er, während er das Grün um seinen Wohnwagen per Schlauch wässert. Für ihn galten keine Beschränkungen wie für „normale“ Dauercamper – sondern nur die „ganz normalen Corona-Regeln wie für alle anderen auch“. Und so ist Freundin Marilena Graff (29) nicht das erste Mal hier zu Besuch. Da aber die Camping-Duschen geschlossen waren, ist Christopher „zum Duschen immer zu meinen Eltern gefahren, die wohnen hier im Dorf“.

Wasser marsch: Christopher Möller (35) und Marilena Graff (29) am Springhorstsee – er hat hier seit vier Jahren seinen Hauptwohnsitz. Quelle: Nancy Heusel

Ruhe ist vorbei

Aus Wedemeiers Sicht waren die Camper während der vergangenen Wochen alle sehr vernünftig, hielten sich an die Einschränkungen wegen der Corona-Krise: „Hin und wieder wurde mal gegrillt, sonst war aber nichts. Ich bin da oft zwei, drei Stunden draußen gesessen, mit meinem Hund, da kamen vielleicht zwei, drei Leute, die mal Duschmarken wollten – das war sehr, sehr ruhig.“ Überhaupt sei „die Stimmung auf dem Platz ziemlich entspannt“ gewesen, er habe auch keine unerlaubten Menschenansammlungen oder gar Partys auflösen müssen. Jetzt, seit die Lockerungen vor wenigen Tagen griffen, ist es mit der Ruhe vorbei: „Seitdem ist hier die Hölle los“, sagt Wedemeier. Und er sieht dabei nicht so aus, als ob ihn das betrübe – eher im Gegenteil.

47 Jahre auf dem Platz

Karola Almes (75) und ihr Mann Manfred (78) kommen seit 1973 auf dem Platz an dem kleinen See. „Meine Tochter ist hier groß geworden“, sagt sie und ist froh, jetzt wieder hier übernachten zu dürfen. Sie hat am Sonntag schon die zweite Nacht hier verbracht: „Ich möchte das nicht missen. Wir haben zwar auch eine schöne Wohnung, aber hier ist man draußen, frei. Und dazu der See – besser kann man es nicht haben!“ Früher seien sie und ihr Mann auch in der Türkei oder in Tunesien zum Urlaub gewesen. „Irgendwann haben wir festgestellt: Hier ist es genauso schön – und man muss nicht weit reisen.“ Seither ist der Urlaub am Springhorstsee dauergebucht.

Kordula Almes und ihr Mann Manfred sind seit 1973 auf dem Campingplatz „Am Springhorstsee“. Quelle: Nancy Heusel

Bringt es der Sommer noch?

Dauercamper sind so etwas wie die Seele eines Campingplätze – doch für den Umsatz sorgen die Ferien- und Tagesgäste, denn die zahlen „weitaus mehr“, erklärt Platzwart Wedemeier: Während ein auf Dauer belegter Wohnwagenplatz für zwei Personen etwa 590 Euro im Jahr koste, seien für ein Pärchen Kurzzeitgäste im Wohnwagen im Schnitt etwa 20 Euro je Nacht fällig. Ab wann die 50 Tagesgästestellplätze und die Zeltwiese voll wieder genutzt werden dürfen, ist offen – ebenso, ob denn überhaupt in diesem Sommer Urlauber in ausreichender Zahl am Springhorstsee neben der Autobahn 7 Station machen werden. Der Platzwart ist da derzeit sehr skeptisch. Allein bisher habe der Campingplatz schon rund 70.000 Euro Umsatz weniger erzielt als im Vorjahr.

Andreas (57) und Petra (50) Grupe sind erstmals als Dauercamper am Springhorstsee –im Herbst geht es stets auf die Kanarischen Inseln. Quelle: Nancy Heusel

Springhorst und Kanaren

Andreas (57) und Petra (50) Grupe sind das erste Jahr als Dauercamper am Springhorstsee – sie wollen offenbar nichts anderes mehr: „Im Winter sind wir mit dem Wohnmobil immer sechs Monate auf den Kanaren“, erzählt er. „doch das reichte uns nicht mehr“. Der Unternehmer kann sein Geschäft von überall aus erledigen, er betreibt einen Online-Shop für elektronische Ersatzteile. Er liebt es, „frei und draußen zu sein“. Und ist glücklich, dass er mit seiner Frau „endlich wieder hier übernachten darf, nach sechs Wochen Wohnung und Garten reparieren und in Schuss halten“. Und so wollen sie hier bleiben und hoffen, „dass Spanien uns rein lässt und wir im Herbst wieder auf die Kanaren reisen dürfen.“

Von Ralph Hübner