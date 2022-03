Hannover

Auch in dieser Woche lassen sich in Hannover tolle Aktionen planen. Lesen Sie hier, welche Kultur-Highlights die Leben-Redaktion empfiehlt. Die Veranstaltungen finden weiterhin unter Corona-Bedingungen statt. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über Zulassungs und Hygieneregeln oder etwaige Absagen der Veranstalter. Die NP gibt immer montags Tipps für kulturelle Veranstaltungen und Events in der Woche. Veranstalter können sich mit Informationen gern bei der NP melden, einfach eine E-Mail an hannover@neuepresse.de schicken.

James Blunt in der ZAG-Arena

Sonntag an der Expo: James Blunt tritt in der ZAG-Arena auf. Quelle: Veranstalter

Im Frühjahr 2020 sollte James Blunt in Hannover auftreten, nach drei Konzertverschiebungen ist es jetzt soweit. Am Sonntag, 3. April, ist der britische Singer-Songwriter in der ZAG-Arena zu sehen. Blunt stellt an der Expo-Plaza sein aktuelles Album „Once upon a Mind“ vor, es ist bereits sein sechstes. Fans können sich auf zeitlose Lieder freuen, auf Balladen, Popsongs und Titel mit Country-Einflüssen. „Ich denke, dies ist das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe“, sagte der Musiker über sein Werk. Der Brite hat 24 Millionen Alben verkauft, 170 Platinplatten konnte er bislang einsammeln. Ob er sein Hannover-Publikum auf Deutsch begrüßen wird? In seiner Jugend verbrachte James Blunt rund zehn Jahre in der Nähe von Soest, weil sein Vater bei der Rheinarmee stationiert war. Karten für das Konzert am Sonntag in der ZAG-Arena kosten 45,91 bis 63,16 Euro. Vorband ist die britisch-deutsche Singer-Songwriterin Emily Roberts.

Jugendtheater im Ballhof Eins

Berührend: Seyneb Saleh spielt die junge Isa. Quelle: Katrin Ribbe

Das Junge Schauspiel zeigt „Bilder deiner großen Liebe“ im Ballhof Eins, das nächste Mal am Donnerstag, 31. März, ab 19.30 Uhr (etwa bis 21.10 Uhr, keine Pause). In dem Stück für Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf geht es um Isa (Seyneb Saleh). Sie ist Außenseiterin und möchte ein Leben nach ihren eigenen Gesetzen führen. Sie macht sich auf ihren Weg durch diese Welt – und durch ihr Inneres. Karten kosten 20 bis 22 Euro, ermäßigte Tickets gibt es ab fünf Euro.

Flohmärkte am Wochenende

Buntes Treiben: der Flohmarkt am Hohen Ufer. Quelle: Archiv

Hannover hat seinen bekanntesten und zentralsten Flohmarkt vermisst – seit vergangener Woche können Händler und Händlerinnen ihre Waren wieder entlang des Hohen Ufers aufbauen. Nun kann man sonnabends von acht Uhr bis 16 Uhr wieder bummeln, feilschen, Schnäppchen und Liebhaberstücke entdecken. Ebenfalls am Sonnabend von acht bis 15 Uhr läuft übrigens auch der Flohmarkt auf der Neuen Bult.

Beatles-Cover in der Marlene

Beatles-Spezialisten: Das Duo „Smith & West“. Quelle: Smith & West

„Irgendwie die Beatles“ nennt das Duo „Smith & West“ (Uli Schmid und Michael Westphal) sein Programm, das am Donnerstag, 31. März, auf die Bühne der Marlene (Prinzenstraße 10) kommt. Bis zu 30 Songs ihrer großen Idole covern die beiden an einem Abend. Wie die Beatles begann auch ihre Karriere in den 1960er-Jahren in Hamburger Clubs – zu einer Begegnung mit den Liverpoolern kam es aber nie. Wer „Smith & West“ begegnen will: Der Eintritt zu dem Konzert kostet im Vorverkauf 16, an der Abendkasse 20 Euro.

Informative Touren durch Hannover

Der Stadtteil Linden: Stattreisen bietet Touren durch das Quartier an. Quelle: Archiv

Zwei Touren bietet Stattreisen am Wochenende an: Am Sonnabend, 2. April, geht es ab 14 Uhr vom Theater am Küchengarten zum Faustgelände. „Federn, Samt und Seife“ heißt die Tour durch Linden-Nord. Am Sonntag, 3. April, heißt es ab 12.30 Uhr „Starke Frauen der Vergangenheit“. Der Rundgang erinnert an stille Heldinnen. Treffpunkt: Alter Anderter Stadtfriedhof. Tickets: je zwölf Euro. Anmeldung unter www.stattreisen-hannover.de

Murmelbahnspaß in Ricklingen

Großer Spaß: Bis zum 11. April können Kinder die Murmelbahnen ausprobieren. Quelle: Samantha Franson

Dieses Murmiland wird Kinder verzaubern: Im Stadtteilzentrum Ricklingen Anne-Stache-Allee 7) können kleine Gäste an den Murmelbahnkunstwerken von Ortwin Grüttner rollen, staunen und spielen. Geöffnet ist bis 11. April in der Woche von neun bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags von zehn bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro Eintritt. Familien müssen ein Zeitfenster buchen. Das geht unter www.fzh-ricklingen.de

So lecker können Radtouren sein

Ab ins Grüne: Es gibt auch für Radfahrer kulinarische Ausflüge. Quelle: Moritz Frankenberg

Am Sonnabend, 2. April, um elf Uhr startet an der Tourismusinfo am Bahnhof eine knapp vierstündige Radtour, die durch das grüne Hannover führt. An ausgewählten Cafés und Restaurants gibt es für die Teilnehmenden eine kleine Pause und leckere Kostproben. Kosten für alle mit eigenem Fahrrad: 32 Euro (40 Euro für Leihrad, 48 Euro für Leih-E-Bike). Anmeldungen für die kulinarische Radtour sind möglich unter www.visit-hannover.com