Die SPD will in Hannover möglichst keine größeren Veranstaltungen mehr mit Einweg-Plastik genehmigen, die CDU sämtliche Haltestellen-Dächer begrünen, die FDP mehr Blumen für Insekten am Marstall: In Hannovers Rat sprießen die Ideen für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Doch sind sie auch umsetzbar?