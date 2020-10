Hannover

Es war ein ungemütlicher Abend in Hannover. Nass-kaltes Wetter, nur wenige Menschen auf der Straße. Selbst das Verkehrsaufkommen auf den Straßen erinnerte mehr an einen Werktag als an den Start ins Wochenende. Doch lag es nur an den Wetterbedingungen? Seit Freitag gilt eine Gastronomie-Sperrstunde in Hannover. Ab 23 Uhr müssen Restaurants, Bars und Kneipen schließen, so sieht es die neue Corona-Verordnung des Landes ab einem Inzidenzwert von 35 vor. Eine Regelung, die ihre Wirkung nicht zu verfehlen scheint.

Wo speziell in den warmen Monaten die Polizei dicht an dicht gedrängte Menschenmassen auflösen musste, herrschte in dieser Freitagnacht Ruhe. Auf der Limmerstraße in Linden Nord standen gegen 22:30 Uhr maximal Kleingruppen vor Kiosken, tranken gemütlich – wie es sich für das „Limmern“ gehört – ihre Flasche Bier. Die ersten Gastro-Betriebe waren da bereits geschlossen, andere machten sich fertig für den Feierabend. Eine Stunde später: Ruhe. Sämtliche Restaurants und Bars waren geschlossen und selbst die Nachtschwärmer waren verschwunden, die „ Limmer“ kaum noch belebt.

Gastronomen und Passanten halten sich an Regeln

Nur einige Hundert Meter entfernt, am Küchengarten, war etwas mehr Betrieb. Das betraf aber weniger das Restaurant „11A“, mehr dort anzutreffende Gruppen. Diese bestanden zum Teil aus bis zu 15 Personen (bis zu 25 sind bei einer Inzidenz von 35 erlaubt), bei vielen das obligatorische Pils in der Hand. Auffällig jedoch: Es schien auf Mindestabstände geachtet zu werden. Die Stimmung war gut, aber ruhig.

Ähnlich sah es am Kröpcke in der Innenstadt aus – nur noch ruhiger. Nur wenige Gruppen, niemand stand dicht an dicht. Mehr erinnerte es an Stehkreise, die auf dem Platz wie kleine Menscheninseln wirkten. Absolutes Gegenteil am Opernplatz, der wie ausgestorben wirkte. Kaum Personen auf der Straße, Gastro-Betriebe in der Georgstraße geschlossen. Ähnliches Bild am Raschplatz. Im und vor dem Bahnhof war es dagegen voller, viele Menschen unterwegs – wie in einem Bahnhof üblich. Gruppenbildungen gab es keine, Personen trugen Masken.

Polizei beobachtet rückläufiges Einsatzgeschehen

Auch am Steintor pulsiert wochenends normalerweise das Leben. Nicht so in dieser Freitagnacht. Manche Kneipe hatte auch hier bereits vor der Sperrstunde ab 23 Uhr die Türen geschlossen. Dazu passend nur vereinzelt Personen auf der Straße. Gleiches Bild etwa eine Stunde später.

Auch die Polizei Hannover spricht von einer „insgesamt ruhigen Nacht“ ohne besondere Vorkommnisse. Es hätte nur wenige Ausreißer bei Gastronomen gegeben, dort sei die Polizei dann aber auf Akzeptanz gestoßen. „Der Großteil wusste um die Regelungen, hatte sich darauf entsprechend vorbereitet.“ Auch bei Passanten habe es kaum Einsätze wegen der Missachtung von Hygienevorschriften gegeben: „Die Regeln haben sich ja langsam rumgesprochen.“ Generell beobachte die Polizei derzeit ein rückläufiges Einsatzgeschehen, heißt es gegenüber der NP.

