Freispruch oder Bewährung – jetzt kommt das Urteil über Schostok

Freiheitsstrafe oder Bewährung – am Donnerstag ab 11 Uhr fällt die 18. Große Strafkammer die Entscheidung über Ex-OB Stefan Schostok. In dem Verfahren vorm Landgericht geht es um gesetzeswidrige Zulagen im Rathaus. Die Staatsanwaltschaft hatte für Schostok, dessen früheren Büroleiter Frank Herbert und den einstigen Personaldezernenten Harald Härke wegen besonders schwerer Untreue Strafen zwischen acht Monaten und 15 Monaten gefordert – alles auf Bewährung. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch für Schostok und Herbert sowie auf maximal zwölf Monate Freiheitsstrafe für Härke.

Vor Auftakt des Verfahrens hatte die 18. Große Strafkammer eine Einstellung des Verfahrens gegen den Ex-OB gegen Auflagen erwogen. Doch Schostoks Verteidiger Wolfgang Borsum war sich sicher, dass auch Zeugen die Unschuld seines Mandanten bestätigen würden. Schostok gehöre nicht auf die Anklagebank.

„Nicht nur nett, sondern auch anständig“

Der Staatsanwaltschaft warf Borsum vor, schwere Fehler gemacht zu haben – auch, indem sie dem Ex-OB öffentlich „Klüngelei“ vorwarf und Zulagenzahlung nach „Gutsherrenart“. Von Gesetzwidrigkeit habe Schostok nie etwas gewusst. Im Übrigen sei er „nicht nur nett, sondern auch anständig.“ Aus dem Amt zu scheiden durch Rücktritt statt durch Abwahl koste ihn gut 300.000 Euro.

Freispruch reklamierte Carsten Mauritz, Verteidiger von Frank Herbert, auch für den ehemaligen Chefjuristen. Der habe kein Wissen über Beamtenbesoldung und sich immer auf Härkes Aussagen verlassen, alle Zulagen sei mit dem Innenministerium abgestimmt. Von Anstiftung könne keine Rede sein, von Betrug ebenfalls nicht. Herbert habe nie gefordert, sondern höflich nachgefragt, ob sein Einsatz nicht besser bezahlt werden könne.

Wegen Untreue in besonders schwerem Fall forderte die Staatsanwaltschaft acht Monate Freiheitsstrafe für Schostok. Ihm hält sie zugute, erst spät von der Gesetzeswidrigkeit der Zulagen erfahren zu haben. Allerdings habe er sie dann nicht sofort gestoppt. Dem ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke droht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Erschwerend bei ihm wirken sich das Abnicken gesetzeswidriger Zulagen auch im Fall des einstigen Feuerwehrchefs Claus Lange aus. Dieser hat das Geld längst an die Stadt zurückgezahlt – während Herbert das erst nach der Niederlage in einem anderen Gerichtsverfahren in monatlichen Raten von 1300 Euro erledigt.

Härke hat Reue gezeigt

Härkes Verteidiger Bertram Börner plädierte dafür, die Lebensleistung Härkes anzuerkennen (der seit 1975 für die Stadt arbeitete). Außerdem habe er Reue gezeigt und ihm sei kein Eigennutz vorzuwerfen.

Bei Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr drohen sowohl Herbert wie Härke der Verlust des Beamtenstatus. Im Fall des einstigen Personal- und Kulturdezernenten, der seit Dezember im Ruhestand ist, kann das bedeuten, dass ihn die Stadt nachversichern müsste, er die Beamtenpension verliert und stattdessen (viel weniger) Rente bezöge.

Von Vera König