Freispruch für gewerbsmäßigen Schmuckdieb

Man konnte Amtsrichterin Monika Pinski die Enttäuschung förmlich im Gesicht ablesen. „Als Juristin musste ich den Angeklagten freisprechen“, erklärte sie nach dem Urteil am Donnerstag über Wael F. (41). Der Mann war wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagt. Man kann auch sagen, er ist Handelsreisender in Sachen Schmuckdiebstahl.

Am 22. September 2016 besuchte der Angeklagte den Juwelier Christ in der Georgstraße (Mitte). „Er wollte teure Ringe sehen“, erinnerte sich die Verkäuferin (35). Er sprach kaum deutsch, sagte nur: „Mehr, mehr.“ Also holte die Zeugin weitere Ringe hervor. Wegen seines gepflegten Äußeren hielt sie ihn für einen ausländischen Geschäftsmann. Eher zufällig bemerkte die Chefin ein, zwei Tage später, dass neun Ringe fehlten. Wert: 17.592 Euro.

Geschickt wie ein Hütchenspieler

Der Blick auf die Überwachungskamera zeigte, dass sich Wael F. immer wieder in die Hosentasche griff, während er sich die Ringe ansah. Richterin Pinski sprach von den „geschickten Händen eines Hütchenspielers“. Der Angeklagte verweigerte die Aussage.

Wael F. hat 15 Vorstrafen; die meisten wegen Diebstahls. Mit seiner Masche ist er schon in Hamburg, Bremen, Erfurt und anderen Orten (auch im Ausland) aufgefallen. Er saß mehrfach im Gefängnis. Bei Juwelier Christ tauchte der Angeklagte auf, als er auf Freigang war. Aktuell steht er unter Führungsaufsicht (eine Maßregel für Straftäter mit hoher Rückfallgefahr).

Kamera filmte den Angeklagten

Zum Freispruch in Hannover kam es, weil die Kameras nicht den Diebstahl zeigten. Man sah auf den Bildern nur, dass sich der Angeklagte in die Hosentasche griff, während er mit der Verkäuferin sprach. Dann wurde der Diebstahl erst viel später entdeckt. Die Verkäuferin konnte nicht ausschließen, dass in der Zwischenzeit auch anderen Kunden die Ringe gezeigt wurden. Also profitierte Wael F. vom Rechtsgrundsatz: „Im Zweifel für den Angeklagten.“

Richterin Pinski meinte, dass sie als Mensch keinen Zweifel an seiner Schuld habe. Der Freispruch wird aber nicht dazu führen, dass der Angeklagte weiterhin Schmuckgeschäfte besuchen darf. In Berlin erwartet ihn eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Aus diesem Grund blieb er am Donnerstag in Haft und verließ den Gerichtssaal in Handschellen.

