Ein gefährlicher Sexualstraftäter spricht auf einem Spielplatz in Hannover Kinder an. Hätte man das verhindern können? Ein Experte sagt: Freigang ist wichtig. Und: Ein Restrisiko gibt es immer.

Auf dem Spielplatz in der Gerdingstraße in Bemerode sprach der Mann die Kinder an. Quelle: Christian Behrens