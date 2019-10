Sexualstraftäter aus Moringen belästigt Kinder in Hannover

Hannover

Eigentlich sollte er am 2. Januar 2020 ein neues Leben als freier Mann beginnen. Das kann Guido K. jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach vergessen. Der unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung einer Heranwachsenden im Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) einsitzende Mann hat Lockerungen genutzt, um Kinder in Hannover zu belästigen. Nun sitzt der Mann, der nach NP-Informationen mit entsprechenden Lockerungen seit einem Jahr auf seine Freiheit vorbereitet wird, wieder im Maßregelvollzug. Eigentlich durfte er schon außerhalb des Klinikgeländes selbstständig in einer Probewohnung leben.

Was ist passiert? Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr versucht ein Mann an dem Spielplatz Gerdingstraße in Bemerode, Kinder mit pornografischem Material in sein Auto mit Northeimer Kennzeichen zu locken. Die Kinder, zwei Jungen (6, 9) und ein Mädchen (9), sollten sich ein entsprechendes Bild anschauen. Den Jungen versprach er sexuelle Handlungen mit der gezeigten Frau, sollten sie in sein Auto steigen. Diese weigerten sich, einer der Jungs schrie laut „Nein“. Zwischenzeitlich trafen die Eltern der Kinder ein, der Mann fuhr schnell davon – allerdings schafften es die Erwachsenen, sich das Kennzeichen des Autos zu notieren.

Täter zu neun Jahren Haft verurteilt

Die Polizei Hannover bestätigt gegenüber der NP den Vorfall. „Durch sofort eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte ein 52-jähriger Halter ermittelt werden“, berichtet Sprecher Philipp Hasse. Beamte der Polizeiinspektion Süd hätten den Mann kontaktiert, dieser hätte dann auch die Inspektion aufgesucht. Hasse: „Im weiteren Verlauf wurde er – mit seinem Einverständnis – an den Maßregelvollzug überstellt.“

Guido K. wurde am 22. Dezember 2005 nach 260 Tagen Untersuchungshaft vom Landgericht Osnabrück zu neun Jahren Haft verurteilt. Die sollte er nach Paragraf 63 im Maßregelvollzug absitzen. „Paragraf 63 kann zeitlich unbegrenzt, also tatsächlich lebenslänglich, bedeuten“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer. Je länger die Verurteilten im Maßvollzug seien, desto härter wären die Auflagen für die Lockerungen. In unterschiedlichen Abständen würden die behandelnden Ärzte und Psychologen überprüfen, ob Lockerungen der Haftbedingungen oder gar irgendwann eine Entlassung möglich wären.

Bei K. muss die Klinikleitung irgendwann entschieden haben, dass die Behandlungen und Therapien angeschlagen hätten und er langsam auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden könnte. Am Sonntag muss er sich in sein Auto mit dem Northeimer Kennzeichen gesetzt haben und nach Hannover gefahren sein. Warum er diesen Spielplatz in Bemerode ansteuerte, zu welchem Zweck er pornografisches Material dabei hatte und ob sich sein Begehren von Heranwachsenden zu Kindern verschoben hat, ist nicht klar. Klar ist: „Alle Lockerungen sind gestrichen“, sagt Uwe Hildebrandt, Sprecher des zuständigen Sozialministerium.

Für den Vater des neunjährigen Mädchens, Denis Krick (47), ist es sehr beruhigend, dass der Mann gefasst ist und der Neunjährigen und ihren Freunden nichts mehr antun kann. Ein bisschen stolz ist der Redakteur auch: „Es ist toll, wie die Kinder reagiert haben.“

Von Petra Rückerl