Freies WLAN im ÖPNV: Land fördert Üstra in Millionenhöhe

Hannover

Was international häufig schon Standard ist, gilt bald auch für die Landeshauptstadt: Hannover bekommt freies und kabelloses Internet im ÖPNV. Die Pläne gab es schon länger, nun sind sie spruchreif. Zukünftig soll an allen Haltestellen, in Tunnelstationen und Stadtbahnen durchgängig WLAN zur Verfügung stehen – kostenlos für jedermann. Möglich macht dies eine Millionen-Förderung des Landes. Den dazugehörigen Bescheid übergab am Dienstag der niedersächsische Verkehrs- und Digitalisierungsminister Bernd Althusman ( CDU) in der Üstra- Hauptzentrale am Hohen Ufer.

Für die Einrichtung des kabellosen Internets erhalten die Hannoverschen Verkehrsbetriebe eine Finanzspritze von knapp 4,6 Millionen Euro vom niedersächsischen Verkehrsministerium, die dieses Jahr und 2021 in zwei Tranchen ausgezahlt werden sollen. Damit übernimmt das Land etwa 75 Prozent der Gesamtkosten, die sich auf 6,1 Millionen Euro belaufen.

Beschlossene Sache: Das Land Niedersachsen fördert den WLAN-Ausbau der Üstra. V.l.: Ulf-Birger Franz (Verkehrsdezernent der Region Hannover), Elke van Zadel (Üstra-Vorständin für Technik, IT und Infrastruktur), Bernd Althusmann (Niedersächsischer Verkehrs- und Digitalisierungsminister), Volkhardt Klöppner (Vorstandsvorsitzender Üstra) Quelle: Samantha Franson

Althusmann: „Machen den ÖPNV für viele Menschen attraktiver.“

Mit dem Vorhaben „setzt die Üstra neue Maßstäbe im ÖPNV“, sagte Althusman. „Mit der Förderung dieses Projekts schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir verbessern die digitale Infrastruktur in Hannover und machen den ÖPNV für viele Menschen attraktiver.“

Spätestens ab 2023 sollen Fahrgäste störungsfrei mit „High-Speed-Internet“ durch die U-Bahn-Tunnel fahren. Dafür will die Üstra an 202 Bahnsteigen (46 unterirdisch, 158 oberirdisch) sogenannte „WLAN-Access-Points“ installieren. Darüber hinaus soll das vorhandene Glasfasernetz erweitert und zu einem leistungsfähigen „High-Speed-Datennetz“ ausgebaut werden.

Üstra-Busse sollen bereits in diesem Jahr WLAN bekommen

„Wir freuen uns über die Förderung dieses wichtigen Projekts, mit dem wir unseren Fahrgästen noch mehr Service bieten können und so einen Beitrag zur Verkehrswende leisten“, erklärte der Üstra-Vorstandsvorsitzende Volkhardt Klöppner. Ob das Angebot Stück für Stück oder auf einen Schlag freigeschaltet wird, sei noch nicht entschieden, so Klöppner weiter.

In der Busflotte der Hannoverschen Verkehrsbetriebe sollen sich Fahrgäste dagegen noch dieses Jahr im freien WLAN einloggen können. „Durch den Einbau von Routern in den Fahrzeugen, ist das bei Bussen einfacher“, erklärt Elke van Zadel, Üstra-Vorständin für Technik, IT und Infrastruktur, den technischen Vorteil gegenüber der Einrichtung an den Haltestellen, „wo das gesamte Liniennetz mit Glasfaser ausgestattet werden muss.“

Von Jens Strube