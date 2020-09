Hannover

Ab sofort können Fahrgäste der Üstra-Busse und der Regiobus-Linien 500 und 700 unterwegs freies WLAN nutzen und drahtlos die Verbindung zur Außen- und Onlinewelt nutzen. Für das Projekt wurden bisher 1,3 Millionen Euro ausgegeben, pro Jahr soll die Aufrechterhaltung des Betriebes etwa 35.000 Euro kosten. Was für die Endstufe, bei der das WLAN auch in allen Stadtbahnen verfügbar sein soll, dafür fällig sein wird, ist laut Üstra-Sprecherin Katja Raddatz noch offen. Insgesamt sollen rund zehn Millionen Euro investiert werden – wobei das Land Niedersachsen 4,6 Millionen Euro beisteuert.

Als nächstes sollen die U-Bahnstationen Kröpcke, Aegidientorplatz, Steintor und Hauptbahnhof mit der Technik ausgestattet werden und etwa ab Mitte 2021 den freien Zugang zum Internet via Funknetz ermöglichen. Laut Raddatz soll die Technik in den Stationen in der Lage sein, dass man in den Stadtbahnen durchgängig zwischen den ausgestatteten Stationen das WLAN nutzen kann. Sind die Innenstadtstationen ausgestattet, gehe es „ringweise“ nach außen weiter, Ende 2023 soll das ganze Liniennetz mit dem WLAN abgedeckt sein.

Fahrgast-TV auch dabei

Wer das WLAN in den Bussen und Bahnen nutzen will, wählt einfach aus den von seinem Mobilgerät angezeigten möglichen Funknetzen „uestra_regiobus_free_WLAN“ aus. Dann landet man auf einer Seite, wo das Fahrgastfernsehen sein Angebot offeriert, muss die Bedingungen per „Klick“ oder Fingertipp akzeptieren - und dann ist man „drin“. Und zwar mit einer recht flotten Geschwindigkeit, denn die Bandbreite kann bis zu 50 Megabit je Sekunde betragen.

Jugendschutz

Ganz frei kann man sich allerdings nicht im Internet bewegen: Es sind Filter mit Schlagworten dazwischengeschaltet, die etwa „aus Gründen des Jugendschutzes“ einschlägige „pornografische oder rechtsextreme Inhalte“ nicht zugänglich machen, erklärt Raddatz. Mittelfristig soll das Fahrgastfernsehen auch auf einer eigenen Anwendung (App) verfügbar sein, sollen „neue Möglichkeiten zur Interaktion“ geboten und zudem Inhalte gespeichert werden können – etwa auch bezogen auf die genutzten Verbindungen, sagt die Sprecherin.

Schritt zum digitalen Nahverkehr

Freuen sich über die Busflotte mit freiem WLAN: Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz (links), Volkhardt Klöppner (Üstra-Chef) und Elke van Zadel (Üstra/Regiobus-Chefin). Quelle: Behrens

„Mit der kompletten Ausstattung der 246 Busse mit WLAN in Kombination mit aktuellen Nachrichten durch das Fahrgastfernsehen können wir unseren Fahrgästen noch mehr Service bieten“, sagte Üstra-Chef Volkhardt Klöppner anlässlich des Starts am Dienstag.

Elke van Zadel, Vorständin für Technik und Infrastruktur der Üstra, verspricht sich von dem WLAN-Projekt durch die dabei anfallenden Daten „wertvolle Erkenntnisse über das Nutzerverhalten und die Technik“, die „wir gezielt für den weiteren Ausbau nutzen“.

„Damit setzen wir neue Maßstäbe und investieren in die Zukunft des ÖPNV“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover. Das WLAN in den Bussen sei dabei „nur ein Schritt auf dem Weg zum digitalen Nahverkehr“.

