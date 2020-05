Freier abgezockt – Lockvogel muss in Therapie

Hannover

Diese Nummer hat sich für Sükran G. (40) nicht gelohnt. Sie wurde am Donnerstag im Landgericht Hannover wegen schweren räuberischen Diebstahls zu drei Jahren und vier Monate Haft verurteilt. Doch das Gefängnis „Sing-Sing“ bleibt dem „Lockvogel“ erspart. Sie muss zum Drogenentzug in den Maßregelvollzug.

„Eigentlich sollte es ein Trickbetrug werden“, befand Richter Martin Grote. Die Prostituierte Sükran G. hatte den Auftrag, nach Freiern mit dicker Brieftasche Ausschau zu halten. Am 10. Juni 2019 war es dann so weit. Ein stark betrunkener Mann (27) trug etwa 1000 Euro mit sich rum. Sükran G. bekam 20 Euro für den schnellen Sex. Auf dem Weg zum alten Postscheckamt an der Celler Straße stahl sie ihm die Geldbörse. Als der Freier sein Geld zurückforderte, wurde er von einem Freund der Angeklagten mit dem Messer bedroht.

Schwerer Raub war angeklagt

Die Angeklagte hatte großes Glück. Denn die Tat war als schwerer Raub angeklagt. Ebenso wie das vermeintliche Verbrechen am 25. August 2019 in der Brüderstraße. Dort soll sie einem Freier Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, anschließend wurde er von mehreren Männern ausgeraubt. Auf beide Taten stand eine Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis.

Doch das Opfer der zweiten Tat erschien am Donnerstag nicht im Gericht. Sükran G. sagte, dass sie das Pfefferspray versprüht habe, um einer Kollegin zu helfen. Das konnte das Gericht nicht widerlegen. Also wurde diese Tat eingestellt.

Die Angeklagte hatte erklärt, dass sie für die erste Tat „Crack“ erhalten habe. Ihr Dealer „Ali“ habe sie aufgefordert, den Lockvogel zu spielen, sonst bekomme sie keine Drogen mehr. Seit mehr als 20 Jahren konsumiert G. Kokain, zuletzt rauchte sie es als „Crack“. Sie nehme auch Amphetamine, Chrystal Meth und Lyrica (Schmerzmittel). „Aber die Kokainabhängigkeit steht eindeutig im Vordergrund“, so der psychiatrische Gutachter. Auf Grund ihrer Drogenabhängigkeit ging das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.

Angeklagte war noch nie in Therapie

Obwohl die Angeklagte von der Polizei der harten Drogenszene zugerechnet wird, ist sie bislang kaum polizeilich in Erscheinung getreten. Eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und wegen Diebstahls stehen im Vorstrafenregister. Obwohl sie mehr als ihr halbes Leben harte Drogen nimmt und genauso lange auf den Straßenstrich geht, hat sie noch nie eine Entzugstherapie gemacht.

Vielleicht will sie ja ihr Leben verändern. Anwalt Marco Neumann erklärte: „Sie hat Aufklärungshilfe geleistet und ihren Lebensgefährten mit Klarnamen genannt.“ Und so meinte Richter Grote: „Sie sollen die Chance auf eine Therapie haben.“ Sükran G. sagte leise: „Danke.“

Von Thomas Nagel