Hannover

Sobald es nach der Corona-Pandemie wieder möglich ist, kommen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos in die städtischen Museen und das Sprengel-Museum. Diese Regelung gilt bis einschließlich 2022. Ratsfraktionen hatten das gefordert, die Verwaltung hat es am Freitag im Kulturausschuss vorgelegt, der dem nun einstimmig zustimmte. Mit dem zeitlich befristeten Projekt will die Stadt überprüfen, ob dadurch mehr Kinder und Jugendliche in die Museen gelockt werden können.

Kinder, Jugendliche und Schulklassen machen nach Darstellung der Stadt etwa 28 Prozent der Gesamtbesucherzahlen in den Museen aus. Durch die Befreiung vom Eintrittspreis rechnet die Stadt mit Einnahmeverlusten von insgesamt etwa 22.000 Euro pro Jahr, wobei allein 21.000 Euro auf die städtischen Museen entfallen und nur 1000 Euro auf das Sprengel Museum Hannover: Dort sind Kinder und Jugendliche unter zwölf Jahren grundsätzlich vom Eintritt befreit, ebenso Schüler, die im Klassenverband das Sprengel Museum besuchen. Eine Mindereinnahme gibt sich nur bei Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren, so die Stadtverwaltung. Das Historische Museum ist aufgrund umfassender Sanierungs- und Umbauarbeiten wohl bis 2025 geschlossen, nimmt deshalb nicht an der Aktion teil.

Neue Preisstruktur im Sprengel Museum

Mit dem freien Eintritt für Kinder und Jugendliche einher geht eine Neustrukturierung der Eintrittspreise im Sprengel Museum. Es entfällt etwa die Familien-Tageskarte für 20 Euro und die Familien-Jahreskarte für 65 Euro, da Jugendliche künftig keinen Eintritt zahlen. Ebenso die Tageskarte für Gruppen ab zehn Personen. Für den Audioguide verlangte die Stadt bislang drei Euro, jetzt gibt es keinen mehr – Informationen soll der Besucher künftig digital über sein privates Handy oder Tablet abrufen. Unverändert liegt die Tageskarte bei sieben Euro, ermäßigt kostet sie vier Euro. Die letzte Preisstruktur hatte es 2005 gegeben.

Von Andreas Voigt