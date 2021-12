„Freie Niedersachsen“: Wie Corona-Leugner in Hannover das Vorbild aus Sachsen kopieren

Hannover

Mit gewisser Sorge beobachten die Sicherheitsbehörden, dass sich Corona-Leugner und Impfgegner jetzt nach dem Vorbild der rechtsradikalen „Freien Sachsen“ organisieren. So fanden in Hannover, Barsinghausen und Pattensen sogenannte Spaziergänge statt. Wie zum Beispiel am Sonntagabend vor dem NDR-Landesfunkhaus.

Seit dem 1. Dezember haben die „Freien Niedersachsen“ einen Auftritt in den sozialen Medien (zum Beispiel Telegram). „Die Corona-Leugner haben nun eine zentrale Informations- und Mobilisierungsschnittstelle“, sagt der freie Journalist Michael Trammer. Er beobachtet die Szene seit Längerem. Offen rechtsextrem seien die Inhalte dieser Gruppierung nicht. Antje Heilmann, Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA): „Eine konkrete Gefährdungslage ist bislang nicht bekannt geworden.“

Szene der Querdenker radikalisiert sich

Laut Martin Richter, Sprecher der Polizeidirektion (PD) Hannover, werden die Spaziergänge in und um Hannover über den Telegram-Kanal „Freie Niedersachsen“ initiiert. Die Kundgebungen werden nicht bei der Polizei angezeigt. Immer seltener finden sich Versammlungsleiter. Die Teilnehmer verhielten sich „unkooperativ“, sagt die LKA-Sprecherin. Aktionen wie dem Fackel-Aufmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) seien nicht bekannt.

Aber die Szene scheint sich zu radikalisieren. So schreibt „Tina“: ... stellt euch vor das Privathaus von HeilWeil“. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dürfte sich über solchen Besuch nicht freuen. Mittlerweile hat sich der zweite Kanal „Freie-Niedersachsen“ gegründet. „Hier wird deutlich offener rechtsextrem agitiert. Es wird gegen Juden gehetzt und faschistische Ideologie propagiert“, sagt Trammer. Dazu LKA-Sprecherin Heilmann: „Abseits des realen Versammlungsgeschehens zeichnen sich in Teilen des digitalen Raums Radikalisierungstendenzen ab.“

Wer verbirgt sich hinter den „Freien Niedersachsen“?

Wer hinter den „Freien Niedersachsen“ steht und wie stark die Gruppierung im realen Leben ist, darüber können weder die Polizeidirektion Hannover noch das LKA Auskunft geben. Bei der Demonstration vor dem Landesfunkhaus tauchten Deniz E. und Dennis H. auf. Beide seien wegen ihres aggressiven Verhaltens gegenüber Journalisten aufgefallen, sagt der freie Journalist Trammer. So sei Dennis H. kürzlich zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt worden, weil er das Objektiv eines Fotojournalisten beschädigt hatte.

Vor dem NDR sei auch Till R. gesichtet worden, der gerne im schwarz-weiß-roten Schal auftrete und Ideen der Reichsbürger vertrete. Er gehöre zum Umfeld von Carola Javid-Kistel, einer Ärztin aus Duderstadt (Kreis Göttingen) und prominentes Gesicht der Querdenker-Szene. Laut Medienberichten droht der Verschwörungstheoretikerin der Entzug der Approbation.

Klar ist, dass die hiesige Gruppierung eine Art Ableger der „Freien Sachsen“ ist. Dieses Label eignet sich dazu, innerhalb kurzer Zeit möglichst viele Sympathisanten zu mobilisieren. Trammer beobachtet eine „Regionalisierung der Szene“. Wegen der fehlenden politischen Positionierung der „Freien Niedersachsen“ ließen sich mehr Leute gegen die Corona-Politik auf die Straße bringen. „Wir sehen jetzt eine neue Mobilisierungswelle der verschwörungsideologischen Szene“, sagt Trammer. Diese Bewegung basiere auf antisemitischen Verschwörungstheorien.

Von Thomas Nagel