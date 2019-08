Hannover

Startschuss für die Nextbike-Flotte. Seit Freitag wirbt in Hannover ein zweiter Anbieter von Leihfahrrädern um Kunden. Doch der hat gleich gegen die mit der Stadt festgelegten Spielregeln verstoßen. Eine ganze Kolonne von Rädern parkte Nextbike am Morgen direkt auf dem Opernplatz, also mittendrin im Sperrgebiet.

Auf das Geschäft mit den Leihfahrrädern hat die Stadt keinen Einfluss. Sehr wohl kann sie aber Sperrzonen und sensible Bereiche bestimmen, in denen die Räder nicht erwünscht sind. Schon beim Start von Nextbike-Konkurrent Mobike hatte sie das auch getan. Dieselben Tabuzonen gelten nun auch für den Neuling. „Dazu zählen unter anderem Grünanlagen und Parks, Fußgängerzonen, Veranstaltungsorte, Friedhöfe und Stadtteilparks“, zählt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf.

Stadt will Verteilung der Räder beobachten

Zum Start hat Nextbike aber offenbar noch nicht alle Flächen verinnerlicht. Denn direkt vor der Oper reihten sich am Freitagmorgen rund 15 Räder mit der markanten türkis-grauen Lackierung aneinander und warteten auf erste Kunden. Dort gehören sie gemäß der vereinbarten Regeln nicht hin. Auch bei der Stadt gingen schnell die ersten Hinweise ein. Sie stellt klar, dass für die Einhaltung und Gewährleistung dieser Vereinbarung ausschließlich der Anbieter verantwortlich ist. Erste Beschwerden wurden bereits an diesen weitergeleitet. „Wir werden in den nächsten Tagen beobachten, ob die Räder anders verteilt werden und, wenn es uns erforderlich erscheint, den Betreiber noch einmal auf die Einhaltung der Regeln hinweisen.“

Sperrzone: Plätze wie an der Oper sind für die Mietfahrräder eigentlich Tabu. Quelle: Sascha Priesemann

Auf die Respektierung der Tabuzonen pocht auch die Politik. „Ich erwarte schon, dass die vereinbarten Regeln auch eingehalten werden“, sagt FDP-Verkehrspolitiker Wilfried Engelke. Ansonsten begrüßt er, dass es in Hannover nun einen zweiten Mitspieler auf dem Leihfahrrad-Markt gibt. „Konkurrenz belebt das Geschäft. Das fördert den Radverkehr in der Stadt.“ Grundsätzlich positiv sieht auch der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Lars Kehlich, den Start von Nextbike „Sofern die Räder nicht um Gebüsch landen oder andere Verkehrsteilnehmer behindern.“ Bedenken, das Stadtbild könnte angesichts von nun zwei Fahrradanbietern plus der E-Scooter-Flotte leiden, hat er nicht.

Räder „qualitativ besser“ als bei Mobike

CDU-Verkehrsexperte Felix Semper sieht in Nextbike gegenüber Mobike sogar „ein qualitativ besseres Angebot“. Statt auf Hartgummi wie beim Konkurrenten fahren sie immerhin auf luftgefüllten Reifen. „ Mobike ist aus meiner Sicht schon gescheitert, weil die Räder nicht ausreichend angenommen werden.“ Das liege auch an der mangelnden Qualität. Die beste Lösung wäre aus CDU-Sicht allerdings weiterhin ein städtisches Verleihsystem mit mobilen, über die Stadt verteilten Stationen für Leihe und Rückgabe. „Mit dem jetzigen System muss die Stadt genau hingucken, dass die Regeln für das Abstellen der Räder auch eingehalten werden.“ Aus gestohlenen oder kaputten Mobike-Rädern hätten sich an einigen Ecken schon regelrechte Schrotthaufen gebildet.

Die ersten hundert Nextbike-Räder sind schon an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt. In den kommenden Wochen wird die Flotte auf 1000 Stück aufgestockt. Die kleinen Fahrzeuge sind mit GPS und Schloss ausgestattet, werden über eine App, bei der man sich registrieren muss, ausgeliehen. 30 Minuten Fahrt kosten einen Euro, bei Konkurrenz Mobike fährt man für einen Euro 20 Minuten. Wer sein Nextbike außerhalb des definierten Fahrbereichs abstellt, wird mit einer Servicegebühr von 20 Euro belastet – weil die Räder extra eingesammelt werden müssen.

Von André Pichiri