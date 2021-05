Hannover

Wann wird in diesem Jahr die Freibadsaison eröffnet? Das fragen sich derzeit nicht nur leidenschaftliche Schwimmfans, sondern auch die Entscheider in Städten und Gemeinden. Laut der niedersächsischen Corona-Verordnung ist eine reguläre Öffnung, auch unter Abstands- und Hygieneauflagen, derzeit noch nicht möglich. Optionen sind hingegen die Vermietung an einzelne Personen oder einen Haushalt, so wie es die Stadt Hannover ab Donnerstag für das Lister und das Ricklinger Bad anbieten möchte.

Schwimmen in Badeseen nicht untersagt

Die Badeseen in der Region Hannover sind hingegen auch in Zeiten der Corona-Pandemie jederzeit frei zugänglich für die Bürger, um sich an warmen Sonnentagen abzukühlen. Baden an frei zugänglichen Seen sei nicht untersagt und vergleichbar mit „Wandern im Wald“, so Regionssprecherin Sonja Wendt. Es gelten also auch an Strand und Liegewiesen die entsprechenden Abstands- und Kontaktbeschränkungen, die grundsätzlich in Stadt und Umland in der Öffentlichkeit gelten. „Kann eine Person den Abstand zu anderen Personen nicht einhalten, so hat sie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“

Wenn Betreiber die Toiletten an den Seen für die Besucher öffnen möchten, müssen sie laut Region ein entsprechendes Hygienekonzept vorlegen. Duschen und Umkleiden dürfen nach niedersächsischer Corona-Verordnung derzeit allerdings nicht geöffnet werden. Ebenso sind Gastronomiebetriebe, bis auf den Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice, grundsätzlich noch geschlossen.

Ausgezeichnete Wasserqualität

Und wie sieht es mit der Ansteckungsgefahr im Wasser aus? Laut Umweltbundesamt ist das Risiko, wegen eines Bades in einem dafür freigegebenen EU-Badegewässer am Coronavirus zu erkranken, gering. Die Region überprüft die Wasserqualität wie sonst auch während der Badesaison bis Mitte September regelmäßig.

Daran sollten Sie denken Sonnencreme

Sonnenbrille

Decke oder große Handtücher zum Liegen

Handtücher zum Abtrocknen

ausreichend Wasser zum Trinken

Snacks für Zwischendurch

Spielzeug und Schwimmhilfen für Kinder

zum Abend hin: Insektenspray

Anfang Mai haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes eine Vorsaisonprobe aller 25 Badestellen in Hannover durchgeführt. „Die Proben ergaben eine ausgezeichnete bakteriologische Wasserqualität, nur am Ricklinger Siebenmeter-Teich und dem Parksee Lohne ist die Wasserqualität aktuell durch Blaualgen beeinträchtigt“, so Sprecherin Wendt.

Stadt öffnet Freibäder für individuelle Nutzung

Ab Himmelfahrt bietet die Stadt Hannover zudem die Möglichkeit der individuellen Freibadnutzung. Zum normalen Eintrittspreis kann im Lister und Ricklinger Bad eine 50-Meter-Bahn, ein halbes Nichtschwimmerbecken oder ein halbes Sprungbecken für eine Stunde angemietet werden. Das Angebot gilt für eine einzelne Person, zu zweit oder für die Mitglieder eines Haushaltes. Die Buchung erfolgt telefonisch bei den jeweiligen Bädern in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Es können jedoch keine Doppelstunden gebucht werden.

Im Umland bleiben die meisten Freibäder noch zu

In den Freibädern im Umland laufen bereits die Vorbereitungen: Reinigung der Becken, Ausbesserung kaputter Fliesen – auch wenn der offizielle Start zur Saison noch unklar ist. Das Lehrter Freibad und das Waldbad in Arpke planen nach derzeitigem Stand zum Beispiel mit einer frühesten Öffnung am 5. Juni. Fred Oeltermann, Geschäftsführer der Bad-Betriebsgesellschaft für das Freibad Pattensen, kann noch kein Datum nennen. Das Bennigser Freibad bietet hingegen ebenfalls ab Donnerstag, 13. Mai, an, das Becken für eine halbe oder eine Stunde zu mieten – immer dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Wichtige allgemeine Hinweise Springen Sie niemals in unbekannte Gewässer.

Gehen Sie niemals mit leerem oder vollen Magen ins Wasser.

Eltern sollten Kinder im Wasser und am Badestrand ständig beaufsichtigen.

Bade-Verbote sind unbedingt zu beachten.

Hat das Wasser eine grün-blaue Oberfläche mit Schlieren, ist das ein Zeichen für Blaualgen – dann sollten Sie auf das Baden verzichten.

„Alle wollen wissen, wann wir öffnen und wie das dann abläuft“, berichtet Thilo Schumacher, der Geschäftsführer der Lehrter Bädergesellschaft von zahlreichen Anrufen. Aber der genaue Ablauf und mögliche Auflagen mit Hygienekonzept und Teststrategie wird die neue Corona-Verordnung des Landes regeln, die erst zum Ende des Monats kommen wird. Ob Freibäder dann öffnen dürfen, wird abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen sein.

Von Katharina Klehm