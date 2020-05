Freibäder öffnen – und auch in Hannovers Badeseen ist schwimmen erlaubt

Hannover

Einige Freibäder in der Region haben schon für Besucher geöffnet. Am Freitag starten nun auch die städtischen Bäder in die Saison. Was viele nicht wissen: In den Badeseen der Region hat diese schon längst begonnen. „Das Baden an frei zugänglichen Seen ist nicht untersagt“, sagt Sonja Wendt, Sprecherin bei der Region Hannover.

Die offizielle Badesaison beginne grundsätzlich am 15. Mai und gehe bis zum 15. September. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hätten wie gewohnt Anfang Mai eine Probe an allen 25 Badestellen in der Region genommen. Dabei sei eine „gute bakteriologische Wasserqualität“ festgestellt worden. Nur am Ricklinger Siebenmeter-Teich und dem Großen Teich seien Blaualgen festgestellt worden, berichtet Wendt. Routinemäßig seien in dieser Woche erneut Proben genommen worden. Die Ergebnisse stünden allerdings noch aus.

Auch an den Seen gelten die üblichen Abstandsregeln

Laut den Empfehlungen des Landesgesundheitsamt gelten bei der Nutzung der bekannten Badestellen einschließlich Strand und Liegewiese „die Abstandsregelungen und Hygieneregeln wie für den übrigen öffentlichen Raum“. Größere Menschenansammlungen seien zu vermeiden.

Auch für Toiletten und andere Infrastruktur wie Spielplätze, Kiosk und Duschen gelten laut Landesgesundheitsamt die selben Regelungen „wie für vergleichbare Einrichtungen an anderen Orten“. Inwieweit diese öffnen, liege „in der Zuständigkeit der Betreiber“, teilt Regionssprecherin Wendt mit.

Corona: Nur geringe Ansteckungsgefahr im Wasser

Ein Problem: Das Wasser in den Badeseen ist nicht gechlort, sodass sich Krankheitserreger zumindest theoretisch einfacher verbreiten könnten. Laut MHH-Professor Matthias Stoll ist aber das Coronavirus im Wasser „gefangen“, eine Ansteckung auf diesem Wege nicht möglich. Auch das Umweltbundesamt sieht kaum ein Risiko im Badegewässer – sofern Abstände eingehalten werden.

Die städtischen Freibäder in Hannover, das Lister Bad, das Ricklinger Bad und das Misburger Bad, sowie das Annabad öffnen an diesem Freitag erstmals ihre Tore für Badegäste. Dabei sind allerdings strenge Hygienevorschriften zu beachten. Duschen und Umkleiden bleiben gesperrt. Auch im Wasser sind 1,50 Meter Abstand einzuhalten. In den großen Sportbecken dürfen sich nur 64 Schwimmer gleichzeitig aufhalten. Die Badegäste müssen ihren Namen und ihre Telefonnummer angeben – im Annabad an der Kasse. Bei der Stadt läuft das über eine Online-Anmeldung.

Hannover freut sich auf die Freibad-Saison „Es wirkt so, als hätten viele Hannoveraner nur darauf gewartet“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Pünktlich zum Pfingstwochenende wird nicht nur das Wetter sommerlicher, es öffnen am Freitag (29. Mai) auch wieder Hannovers Freibäder. Um 8 Uhr geht es in den städtischen Bädern Lister Bad, Ricklinger Bad und Misburger Bad wieder los. Auf der extra eingerichteten Internetseite www.reservierung-baeder-hannover.de können Interessierte ein gewünschtes Besuchs-Zeitfenster in ihrem Wunschbad wählen und die erforderliche Online-Reservierung abgeben – und das haben schon viele gemacht, berichtet der Stadtsprecher: „Die Resonanz ist sehr gut. Es haben sich schon Hunderte Leute für Badebesuche angemeldet.“ Weil die Ansteckungsgefahr mit dem Virus in geschlossenen Räumen besonders hoch ist, bleiben Sammelumkleiden und Duschen geschlossen. Nur die Außenduschen und Einzelkabinen stehen zur Verfügung. Alle Wasserattraktionen, Rutschen, Sprungtürme, Startblöcke und Planschbecken sind gesperrt. Auch im Becken muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Von Christian Bohnenkamp