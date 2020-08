Hannover

Jetzt wird’s heiß: Nach einer tropischen Woche werden auch zum Wochenende Temperaturen deutlich über 30 Grad erwartet. Nur gut, dass die Stadt Hannover die Höchstzahl für Freibadbesucher deutlich nach oben korrigiert hat.

Ins Lister Bad dürfen ab sofort 1500 statt bisher 960 Besucher. Im Ricklinger Bad erlaubt die Stadt 1200 Badegäste, dort lag die Obergrenze zuletzt bei 800. Ins Hainhölzer Naturbad dürfen 1000 statt 960. Im kleineren Misburger Bad bleibt die Höchstzahl bei 753.

Nur leicht oder gar nicht erhöht werden die Besucherkapazitäten für das Misburger Bad (750 Personen) und das Hainhölzer Bad (1000 statt 960 Personen), da die vergleichsweise kleinen Außenflächen keine Ausweichmöglichkeit bieten.

Das vom Polizeisportverein betriebene Annabad in Kleefeld hat bereits die Kapazitäten von 1000 auf 1500 Besucher erhöht, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen. Allerdings kam es in den letzten Tagen trotz der erhöhten Einlasszahlen am Nachmittag zum vorübergehenden Einlassstopp. Für das Wochenende erwartet man einen noch größeren Andrang.

Eine Reservierung ist im Annabad jedoch nicht mehr notwendig. Das Volksbad Limmer hält an dieser Praxis aber weiterhin fest. Ebenso die städtischen Bäder: An der Online-Registrierung (www.reservierung-baeder-hannover.de) hält die Stadt fest, um Infektionsketten bei einem möglichen Corona-Ausbruch verfolgen zu können. „Es geht vor allem darum, dass wir Schlangen vor den Freibädern vermeiden wollen“, erklärte Stadtsprecher Udo Möller. Übrigens: Die meisten Bäder sind jetzt schon fürs Wochenende fast ausgebucht.

Von Simon Polreich