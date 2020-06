Freibad-Chaos in Hannover: Wie viele dürfen rein?

Hannover

Die Temperaturen klettern Richtung 30 Grad. Die Sonne scheint. Und ausgerechnet jetzt herrscht Chaos in der Frage, wie viele Badegäste in Zeiten der Corona-Krise in Hannovers Freibäder dürfen. Das Annabad hatte überlegt, sich von der starren Obergrenze von 999 Besuchern zu verabschieden, die bisher galt – und hatte das auch schon auf Facebook mitgeteilt. Daraufhin gab es Ärger von der Stadt. „Das Bäderamt hat uns mit der Schließung gedroht“, berichtete Horst Schröder der NP. Er ist der Betriebsleiter des Annabades.

Am Morgen hatte Thomas Olenik, der technische Leiter im Annabad, gegenüber der NP erklärt, dass sogar bis zu 3000 Besucher ins Bad könnten. „Wir hatten bei 999 Besuchern noch sehr viel Platz auf der Liegewiese. Außerhalb der Corona-Zeiten dürften ja bis zu 15.000 Besucher ins Bad“, sagte er. Entscheidend sei, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werde.

Seidensticker : „Will nicht, dass wir es wie Tönnies machen“

3000 Besucher ins Annabad? Das hatte sich am Dienstag auch schon bis zu Bernd Seidensticker, Präsident des Vereins W98/Waspo Hannover herumgesprochen, der das Volksbad in Limmer betreibt. „Einige Badegäste haben uns richtig Druck gemacht, warum bei uns bei 999 Schluss sein soll“, erzählt er. Er warnt: „Ich will nicht, dass wir es hier in Hannover wie Tönnies machen“. 3000 Besucher gleichzeitig ins Bad zu lassen, hält Seidensticker für „gefährlich“.

Er will sich weiterhin an die Obergrenze von 999 Besuchern halten, „so wie es uns das Bäderamt mal gesagt hat“. Allerdings könne es nicht sein, „dass jedes Bad macht, was es will. Wir brauchen die gleichen Regeln für alle. Und es muss endlich jemand ganz klar sagen, was denn jetzt gilt“, fordert Seidensticker.

Bringt Abkühlung: An den warmen Tagen wird auch das Volksbad in Limmer viele Besucher anziehen. Doch nur 999 dürfen rein. Quelle: Ilona Hottmann

Stadt will nicht mehr Besucher als bisher reinlassen

Auch die Stadt will an den Obergrenzen festhalten, die sie für ihre Bäder festgelegt hat. Demnach dürfen das Lister Bad und das Naturbad Hainholz maximal 960 Personen besuchen, im Ricklinger Bad sind es 800. Im Misburger Bad liegt die Obergrenze bei 753 Personen.

Nach der Drohung durch das Bäderamt, dass das Annabad dicht gemacht werde, ruderten die Verantwortlichen dort wieder zurück. „Wir werden uns erst einmal an die 999 Besucher als Obergrenze halten“, versicherte Betriebsleiter Schröder.

Region: Es gibt keine festgelegte Obergrenze

Doch offenbar wäre das gar nicht notwendig. Auf Nachfrage der NP hatte Stadtsprecher Udo Möller erklärt, dass sie bei der Umsetzung der Corona-Regeln „nicht die Genehmigungsbehörde“ sei und an die Region und das Land verwiesen.

„Entscheidend“ sei die Verordnung des Landes Niedersachsen, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Laut dem Paragraphen, in dem es um Schwimm- und Spaßbäder geht, sei ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ausdrückliche Mengenbegrenzungen für Besucher gebe es darin nicht. Auch werde keine gesonderte Genehmigung des Gesundheitsamtes benötigt.

Nicht genügend Plätze für Freibad-Besucher

An den kommenden warmen Tagen werden wohl viele Hannoveraner vergeblich auf einen Freibad-Besuch hoffen. Schon jetzt seien Zeitfenster ausgebucht. „Wir werden die Nachfrage voraussichtlich nicht befriedigen können“, sagt Sprecher Möller. Sicherheitspersonal werde „je nach Auslastung eingesetzt“.

Auch Annabad-Leiter Schröder geht davon aus, „dass wir nicht alle Badegäste reinlassen können, die reinwollen“. Schon am vergangenen Sonntag musste kurz der Einlass unterbrochen werden. Und in den nächsten Tagen wird es wohl noch voller.

Von Christian Bohnenkamp