Hannover

Straßenkleidung im Wasser, Picknick am Beckenrand, Müllberge und Bedrohungen von Mitarbeitern. Am Frauenbadetag im Vahrenwalder Bad hatte es in der Vergangenheit viele Probleme gegeben – vor allem mit muslimischen Frauen. 2018 hat die Stadt deshalb einen umfangreichen Katalog mit Veränderungen vorgelegt. Nach Auskunft der Verwaltung in der Ratssitzung am Donnerstag hat sich dadurch die Situation massiv verbessert.

Die AfD hatte unter anderem wissen wollen, ob Mitarbeiter des Bades weiterhin bedroht wurden. „Es gab keine Zwischenfälle mehr“, berichtete Sportdezernentin Konstanze Beckedorf. Auch Hausverbote seien nicht mehr ausgesprochen worden.

Früher bis zu 500 Frauen im Bad

Tummelten sich früher in der Vergangenheit zu Spitzenzeiten bis zu 500 Frauen gleichzeitig im Vahrenwalder Bad, lässt die Stadt mittlerweile nur noch maximal 200 Besucherinnen hinein. Im Eingangsbereich zeigt eine elektronische Tafel, wie voll das Bad ist. „Das führte zu einer deutlichen Entzerrung der Situation“, sagte Beckedorf. Auch die Lärmbelastung für die Mitarbeiter habe sich reduziert.

Übersichtlicher für die Aufsichtskräfte sei auch das Geschehen im Becken gewesen. „Situationen mit Gefahr für Leib und Leben der Badegäste“ seien nicht mehr entstanden, so die Sportdezernentin.

Interkulturelle Schulungen für Bad-Mitarbeiter

Um die Kommunikation vor allem mit den muslimischen Frauen zu verbessern, sei das Personal des Bades auch in „interkultureller Kompetenz“ geschult worden. Außerdem kamen Mitarbeiter des städtischen Integrationsmanagements zum Einsatz, um das Miteinander im Bad zu verbessern. Außerdem wurden Piktogramme aufgehängt, die die Verhaltensregeln im Bad erklären, sowie die Anzahl der Aufsichtskräfte an den Schwimmbecken erhöht.

Dass sich die Situation im Vahrenwalder Bad verbessert habe, bestätigte auch Grünen-Ratsfrau Renee Steinhoff, die selbst daran teilgenommen hat. Sie sieht die ergriffenen Maßnahmen als „sehr gelungen an“ und regte an, die Badezeiten für Frauen sogar auszudehnen. Das allerdings ist laut Beckedorf „nicht möglich“, weil auch die Nachfrage von Schulen, Vereinen und anderen Schwimmern bedient werden müsse.

Den Frauenbadetag gibt es in Hannover seit elf Jahren. Im Vahrenwalder Bad findet er am Freitagabend statt, im Stöckener Bad am Samstagabend.

Von Christian Bohnenkamp