Hannover

„Verkehrsunfall mit Fremdfahrzeugen am Bothfelder Kirchweg Richtung Empelde“, teilt die Üstra am Donnerstagabend mit. Ein Schienenersatzverkehr für die Linie 9 zwischen Noltemeyerbrücke und Fasanenkrug ist mit Bussen eingerichtet. Grund hierfür ist eine Kollision zwischen einer Frau und einem Mercedes, die sich gegen 20.35 Uhr an der Haltestelle Sutelstraße zugetragen hat. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Üstra mitteilt, fährt die Linie 9 inzwischen wieder. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Hannover war bis in die späten Abendstunden im Einsatz.

Von Martin Voss