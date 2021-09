Frau in Göttingen getötet – Tatverdächtiger in Hannover festgenommen

Hannover/Göttingen

Die Polizei hat am Sonntag in Hannover einen Mann festgenommen, der in der Göttinger Wiesenstraße eine 51 Jahre alte Frau umgebracht haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, ereignete sich das Verbrechen bereits am 25. August. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, sei man nicht an die Öffentlichkeit getreten, sagt der Göttinger Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue.

Polizei und Feuerwehr waren Ende August zu einer leblosen Person in der Göttinger Wiesenstraße gerufen worden. Im Zuge der Ermittlungen wurde schnell klar, dass die 51-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen war. Der Verdacht fiel auf den 44-jährigen ehemaligen Lebensgefährten der Getöteten.

In den vergangenen vier Wochen hatte es dann intensive verdeckte Ermittlungen gegeben. Nach Informationen dieser Zeitung wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Hannover überwacht. Am Sonntagmorgen erfolgte schließlich der Zugriff.

Der 44-Jährige schweigt zu den Vorwürfen. Er soll am heutigen Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Frerk Schenker