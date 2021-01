Frau eingeklemmt: Stadtbahn-Unfall an der Karl-Wiechert-Allee

Hannover

Ersten Informationen zufolge geschah der Unfall gegen 6.55 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle Karl-Wiechert-Allee. Die Feuerwehr befreite die Frau; sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war am Einsatzort ansprechbar. Wie schwer sie verletzt wurde und wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar.

Wegen der Rettungsarbeiten war der Verkehr auf der Linie 4 zwischen Nackenberg und der Endhaltestelle Roderbruch zwischenzeitlich eingestellt, es gab einen Schienenersatzverkehr. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

Von RND/isc