Hannover

Ein waghalsiges Wendemanöver mit schlimmen Folgen: Beim Sturz in einer Stadtbahn in der Nordstadt hat sich am Sonnabend eine Frau (69) schwere Verletzungen zugezogen. Zuvor hatte der Bahnfahrer (22) auf dem Engelbosteler Damm in Höhe der Straße Am Kläperberg eine Gefahrenbremsung machen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 25-Jährigen zu verhindern.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Autofahrerin auf dem Engelbosteler Damm stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Straße Am Kläperberg wendete die Frau plötzlich ihren Wagen und übersah dabei offenbar die Stadtbahn, die in gleiche Richtung fuhr.

Der Bahnfahrer bremste abrupt, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei kam jedoch die 69-jährige in der Bahn zu Fall. Sie erlitt schwere Verletzungen. Die Frau musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05 11/109 18 88 zu melden.

Von bm