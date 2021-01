Hannover/Seelze

Seit Sonntagvormittag wird die 32-jährige Annika T. aus dem Seelzer Ortsteil Lohnde vermisst. Mittlerweile ermittelt die hannoversche Kripo wegen eine möglichen Verbrechens und bitte die Bevölkerung mit der Veröffentlichung eines Fotos um Mithilfe.

Annika T. hatte ihre Wohnung in der Krumme-Masch-Siedlung gegen 9 Uhr verlassen. Gegen 10.25 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf, der vermutlich von ihr ausging. Die Anruferin bat um Hilfe, brach das Gespräch aber abrupt ab. Seitdem ist sie verschwunden.

Ein Streifenwagen fuhr sofort zum vermuteten Aufenthaltsort der Anruferin. In der Nähe des Wohnhauses von Annika T. fanden die Beamten am Mittellandkanal ihr Handy und andere persönliche Gegenstände.

Suche mit Hubschrauber und Spürhund

Die Ermittler starteten umgehend eine umfangreiche Suchaktion im Kanal, an der sich auch Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligten. Doch auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers und der eines Personenspürhundes blieben erfolglos. Der Ehemann von Annika T. meldete seine Frau noch am selben Tag als vermisst.

Sie ist etwa 1,75 Meter groß, sehr korpulent und hat hellbraunes schulterlanges Haar. Vor ihrem Verschwinden trug die 32-Jährige beim Verlassen des Hauses eine schwarze Steppjacke, Turnschuhe sowie eine blaue Jeanshose. Eine Zeugin meint, dass sie auch eine weiße Mütze mit orangefarbenem Bommel getragen habe.

Wer hat Annika T. seit 9 Uhr gesehen?

Es werden Zeugen gesucht, die etwas zur Person und ihren aktuellen Kontaktpersonen wissen. Insbesondere stellen sich die Ermittler die Frage, was an dem besagten Sonntag zwischen 9 und 10.30 Uhr passiert ist. Wer hat Annika T. in diesem Zeitraum oder seitdem gesehen?

Entsprechende Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Hannover telefonisch unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 oder über jede andere Polizeidienststelle.

Von Andreas Krasselt