Hannover

Im Interview erinnert sich Rainer Dröse an besondere Momente und erzählt vom Wandel in seinem Beruf.

Im September 1979 hast du deine ersten Fotos für die NP geschossen. Erinnerst du dich noch an diesen allerersten Termin?

Das war eine PR-Veranstaltung von Kaufhof. Die hatten dazu Marita Himstedt eingeladen, die später den Künstler Bruno Bruni geheiratet hat. Und weil die NP damals noch fast jeden Tag ein hübsches Mädel auf dem Titel hatte, bin ich dorthin. Ich hab dann auch bald einen späten Abendtermin bekommen, an den ich mich gut erinnere: Die allerletzte Straßenbahn, die über den Kröpcke fuhr.

Und deine erste richtig große Sache?

Da wurde ich richtig ins kalte Wasser geworfen. Ich musste mit dem Kollegen Dirk Busche nach Gorleben zu den Protesten gegen das Atommülllager. Handys gab es damals noch nicht. Um mit der Redaktion zu kommunizieren, waren wir auf ein paar Telefonzellen angewiesen. Die mussten wir uns aber mit Tausenden anderen teilen. Mit Journalisten, Polizisten und Demonstranten. Man brauchte deshalb immer Kleingeld in der Tasche.

Wie hast du deine Fotos nach Hannover bekommen? Digital schicken ging ja noch nicht.

In Gorleben haben wir uns damals mit der „Bild“-Zeitung einen Motorradboten geteilt – trotz strengster Konkurrenz. Die saßen damals aber mit uns in Bemerode. Deshalb bot sich das an. Eine echte Herausforderung war das auch bei der Grenzöffnung 1989. Ich hatte tolle Bilder in Berlin gemacht. Aber alle Straßen Richtung Westen waren komplett mit Trabbis verstopft. Zum Glück haben die dann irgendwann bei Lübeck einen weiteren Grenzübergang geöffnet, so dass ich es am frühen Morgen doch noch nach Hannover geschafft habe. Die Maueröffnung war schon ein überwältigendes Erlebnis.

Woran denkst du noch gerne zurück?

Ich war 1981 bei der Hochzeit von Lady Di und Prinz Charles dabei. Da habe ich auch Blut geleckt für diese ganzen Adelsgeschichten. Dies ist ein richtiges Hobby von mir geworden. Weil in Niedersachsen die Briten stationiert waren, hatten wir ja gute Kontakte. Ich habe die Queen auf dem Truppenübungsplatz in Bergen fotografiert. Mein persönlicher Höhepunkt war aber die Hochzeit von William und Kate, als ich einer von 38 ausgewählten Fotografen war. Am Queen Victoria Memorial hatte ich freien Blick auf den Balkon. Zum Haus Hannover und zum Haus Schaumburg-Lippe habe ich auch schon lange gute Kontakte.

Welche berühmten Persönlichkeiten hast du noch fotografiert?

Herbert von Karajan, Arnold Schwarzenegger, den Dalai Lama, Barack Obama, Wladimir Putin und noch viele mehr. Gerade durch die Kanzlerschaft Gerhard Schröders kamen ja viele wichtige Politiker nach Hannover. Und man merkt natürlich auch, dass wir eine Landeshauptstadt sind.

Manchmal ist dein Beruf aber auch traurig oder gefährlich.

Das ICE-Unglück von Eschede mit 101 Toten werde ich nie vergessen können. Da ist mir schlecht geworden, und das beschäftigt mich heute noch. Richtig gefährlich wurde es für mich 1985, als in Empelde zwei Züge gestoßen waren und dann ein Kesselwagen explodierte. Es gab eine 200 Meter hohe Feuersäule. Ich habe es noch gerade so geschafft, auf den Auslöser zu drücken und bin dann durch die Druckwelle fünf Meter nach hinten geschleudert worden. Das war richtig eng. Das Foto hatte ich aber im Kasten. Das haben wir dann am nächsten Tag groß auf der Seite eins gezeigt. Heiß her ging es auch bei den Chaostagen 1995, als die Polizei in der Nordstadt bei den Auseinandersetzungen mit den Punks komplett die Kontrolle verloren hat. Da habe ich das Foto gemacht, wie die Polizisten verzweifelt mit ihren Schilden eine Schildkröte zum Schutz gebildet haben. Das Bild stand wie ein Symbol für das Staatsversagen an diesem Tag.

In den 40 Jahren deiner Berufstätigkeit bei der NP hat sich die Fotografie komplett von analog zu digital verändert. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?

Zu Beginn gar nicht so sehr, weil die Zahl der Bilder mit 30 bis 40 immer noch sehr begrenzt war. Man musste also immer noch sehr genau auf den richtigen Moment warten und ein bisschen pokern. Die ersten wirklich brauchbaren Digitalkameras kamen dann zur Expo 2000 auf den Markt. Die Speicherkarten wurden immer kleiner und konnten immer mehr Fotos fassen. Das hat dann schon für einen bedeutenden Wandel gesorgt. Man braucht seitdem sicherlich weniger Glück für ein richtig gutes Foto. Die Qualität der Bilder ist definitiv besser geworden dadurch. Früher hatte man ja manchmal nur ein Motiv – und musste das dann auch nehmen.

Wie kommt es, dass dir Beruf nach so vielen Jahren immer noch so viel Spaß macht?

Ich habe jeden Tag mit anderen Menschen zu tun, muss immer am Ball bleiben. Und in Hannover wird es auch wirklich nie langweilig. Ich freue mich zum Beispiel immer noch auf jeden Schützenausmarsch und jedes Maschseefest. Man sollte dort bleiben, wo man hingehört. Und ich gehöre eindeutig hierhin.

Von Christian Bohnenkamp