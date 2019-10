Lehrerin aus Hannover ist auf großer Arktis-Expedition

Hannover

Seit dreieinhalb Wochen ist Friederike Krüger (28), Lehrerin der IGS Bothfeld, auf großer Reise. Die Erdkundelehrerin nimmt als eine von zwei deutschen Lehrern an der größten Arktis-Expedition der Geschichte teil: der Mission „Mosaic“ (NP berichtete). Rund acht Jahre lang hatten Forscher des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts die Mammutexpedition vorbereitet. Mit der Mission wollen die Wissenschaftler lernen, den Klimawandel besser zu verstehen. Dabei dringen sie in Regionen vor, die in der Polarnacht, wenn die Sonne 150 Tage lang nicht mehr über den Horizont steigt, nahezu unerreichbar sind.

An Bord: Friederike Krüger, Lehrerin an der IGS Bothfeld, nimmt als eine von zwei deutschen Pädagogen an der größten Arktis-Expedition teil. Anfang November wird Krüger zurück in Hannover sein. Quelle: Behrens

Ein Jahr lang lässt sich dafür das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ an einer riesigen Eisscholle festfrieren, um mit der Eisdrift durch das Arktische Meer zu treiben. Während für das Forschungsteam die Arbeit in diesen Tagen erst richtig beginnt, hat Friederike Krüger bereits die Hälfte ihrer Reise an Bord des russischen Versorgungsschiffes „Akademik Federov“ hinter sich. Den Kontakt zu ihren Schülern in Hannover lässt die 28-Jährige dabei nicht abreißen: Ihre Erlebnisse fasst sie in E-Mails zusammen.

22. September, Tag zwei: „Wir sind etwa 150 Personen an Bord, darunter 89 Expeditionsteilnehmer“, schreibt Krüger. Bislang sei die Stimmung wirklich sehr gut und es werde viel gelacht. Während am Vortag fast das gesamte Team Polarlichter bestaunen konnte, plagen die Pädagogin banale Probleme: „Mir war seekrank und ich lag im Bett.“ Kein Wunder: Bei starkem Wind schlagen die Wellen vier Meter hoch. Dennoch fahren die Schiffe mit bis zu 13 Knoten durch das Meer.

Die Seekrankheit ist überwunden

23. September, Tag drei: „Ich habe zwei Wissenschaftler beim Testen von Messinstrumenten für die Erfassung von Eisdicke und Schneedecke gefilmt und durfte die Geräte selbst an Deck ausprobieren“, so Krüger. Ihre Seekrankheit hat sie überwunden.

Zahlen & Fakten Bis zu 50 Kilometer werden die Messstationen von der „Polarstern“ entfernt sein. In bis zu 800 Kilometern Höhe werden Satelliten die höchste, in 4500 Metern Tiefe Sensoren und Sonargeräte die tiefste Messung durchführen. Die Expedition soll zum Meilenstein der Klimaforschung werden. Während des Winters ist die „Polarstern“ nur mit Versorgungsflugzeugen zu erreichen. Die Landebahn auf der Scholle ist etwa 1100 Meter lang. Mindestens sechs Personen sind ständig als „Eisbärwache“ eingeteilt und sorgen so für die Sicherheit der Forscher. Mit Leuchtknallmunition werden die Tiere verscheucht, wenn sie sich dem Schiff zu sehr nähern. Nur die reinen Betriebskosten der Expedition betragen pro Tag 200.000 Euro. Insgesamt 2500 Kilometer wird die „Polarstern“ im Zickzackkurs mit der natürlichen Eisdrift im Arktischen Ozean zurücklegen. Mit etwa sieben Stundenkilometern pro Tag. Das Schiff hat mehr als 19.000 PS.

29. September, Tag neun: Die Suche nach der perfekten Eisscholle hat begonnen. „Die Anspannung und Konzentration steigt langsam an auf der Suche nach der richtigen Eisscholle. Ich bin schon sehr aufgeregt, wie der erste Schritt auf dem Eis sein wird“, sagt Krüger. Seit wenigen Stunden sei das Tempo des Eisbrechers von vorher fast 20.000 PS stark gedrosselt worden. Es werde nun genau geprüft, wie dick das Eis ist und ob die Schollen groß und stabil genug sind. Die ersten Eisbären habe sie gesehen, die Zeit der Dunkelheit rücke unterdessen näher.

Die Suche: Das Forscher-Duo Gunnar Spreen (links) und Matthew Shupe untersucht Ende September eine potenzielle Eisscholle, an der die „Polarstern“ andocken kann. Quelle: Alfred-Wegener-Institut

4. Oktober, Tag 14: Trotz der schlechten Eisqualität, eine Folge des warmen Sommers, habe das Forscherteam um 21.30 Uhr Bordzeit „unser Zuhause für die nächsten Monate gefunden“, teilt das Alfred-Wegener-Institut mit. Auf der Eisscholle bei 85 Grad Nord und 137 Grad Ost wird das Forschungscamp aufgebaut. Es ist der wichtigste Meilenstein der „Mosaic“-Expedition. Krüger schreibt: „Fast alle auf dem Schiff sind irgendwie involviert vom Bohren tiefer Löcher, der Dokumentation, der Eis-Observation bis hin zum Eisbärenausschauhalten oben auf der Brücke.“ Wenige Tage zuvor hat die Lehrerin über das Satellitentelefon an Bord kurz mit ihrer 5. Klasse telefoniert. Die Temperatur: minus 13 Grad. „Aber wer aufs Eis geht, trägt drei Schichten und zweifache Handschuhe.“

Gefährlich: Eisbären kommen dicht an das Forschungsschiff heran. „Auf dem Eis sind wir für die Tiere wie auf dem Serviertablett“, sagte Krüger vor der Expedition. Quelle: Alfred-Wegener-Institut

14. Oktober, Tag 24: Mit minus 20 bis minus 25 Grad ist es nun „wirklich richtig kalt“. Krüger staunt über die Farben am Horizont: „Von blau bis orange – ein stundenlanger sich immer wieder verändernder Sonnenuntergang“. Die Eisdrift hat bereits begonnen, ist mit 15 Kilometer pro Tag noch recht schnell. Die Gefahr, auch mit dem Versorgungsschiff einzufrieren, sei groß, deshalb bleibe man nachts in dünnerem Eis stehen. Die „Akademik Federov“ befindet sich 15 Kilometer von der „Polarstern“ entfernt, so soll ein Schollenbruch verhindert werden. Krüger: „Unsere Aufgabe ist hier weitestgehend abgeschlossen, theoretisch können wir nun die Heimreise antreten.“

Von Britta Lüers