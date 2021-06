Hannover/Berlin

„Ich heiße Leticia, bin 15 Jahre alt und lebe.“ Schon bei dieser Vorstellungsrunde in Berlin bekam Steffen Krach einen Kloß im Hals. Der Noch-Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung im Senat von Berlin hat sich am Wochenende mit Familien getroffen, deren Kinder unter der Schmetterlingskrankheit leiden – so wie Las Ari Faisal (5) aus Hannover. Bei der kleinsten Berührung zerreißt seine Haut.

Das Leben mit diesem Gendefekt sei den meisten Menschen nicht bekannt, sagen die Geschäftsführerinnen der Hilfsvereine Alligatura und Adservior. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Krankheit nicht ansteckend ist. Einmal im Jahr laden Anja Schmidt und Bianca Oldendorf zum Austausch ein. Diesmal kamen 20 Familien nach Berlin. Die Charité Universitätsmedizin war für viele die erste Adresse, um Klarheit über die Krankheit zu bekommen.

Trotz der Hitze in Verbände gewickelt

Für die Charité ist Steffen Krach zuständig. Umso wichtiger fand er, einmal mit Betroffenen reden zu können. Die Kinder, Teenager und jungen Erwachsenen waren trotz der Gluthitze verpackt wie Mumien, eingewickelt vom Hals bis zu den Füßen in Mullbinden, um die Haut zu schützen.

Eine Familie war um fünf Uhr morgens in München ins Auto gestiegen. Zweimal schon hatten sie bis zu ihrem Ausflug mit dem Boot auf die Spree schon die Verbände wechseln müssen. „Das ist fast ein Vollzeitjob“, erkennt Krach die Leistung der Eltern an. Es sei gut, dass sie durch die Vereine Alligatura und Adservior (aus Burgwedel) Hilfe erfahren.

Las war der Jüngste bei dem Ausflug. Die Haut des Fünfjährigen ist verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Bei geringster Belastung bilden sich Blasen oder Risse – auch dann, wenn ihn sein Vater Hamed Ari Faisal die Treppen zur Wohnung im fünften Stock hoch- oder herunterträgt.

Mit fünf Jahren schon siebenmal operiert

Siebenmal schon musste der Kleine operiert werden. Hände und Füße drohen zu verwachsen. Narben in der Speiseröhre lassen nicht mal das Knabbern einer Karotte zu. Das Essen gibt es meistens püriert.

Außer Las und Leticia hat Krach mit Can geredet, einem 19-Jährigen aus Dortmund. „Er hat gerade Abi gemacht und will sich um ein Studium bewerben“, sagt der 41-Jährige, der selbst zwei Söhne hat. Kind Nummer drei ist unterwegs. Sofort nach dem Treffen hat er seiner Frau Kim davon berichtet. „Diese Krankheit ist viel zu wenig bekannt, obwohl allein in Deutschland 4500 Menschen darunter leiden.“ Das müsse sich ändern.

Blasen und Wunden am ganzen Körper

Die Schmetterlingskrankheit (Epidermolysis bullosa oder übersetzt „blasenförmige Ablösung der Oberhaut“) ist Folge eines Gendefekts. bestimmte Eiweißmoleküle, die für den Zusammenhalt der einzelnen Hautschichten notwendig und wichtig sind, werden nicht mehr oder nicht voll funktionsfähig von den Körperzellen aufgebaut. Das führt dazu, dass einzelne Hautschichten nicht mehr gut zusammenhalten. Bei Reibung oder Stoß wird an der Haut eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase sichtbar. Die Folge sind Blasen und Wunden am ganzen Körper.

„Wir können kurzfristig vielleicht nicht den Gendefekt erforschen, aber auf jeden Fall die Behandlungsmöglichkeiten“, meint Krach. Aus privaten Spenden werde ein Stück weit Forschung in Salzburg finanziert. Er will dafür sorgen, dass sich die Hilfe verbessert. Ihm sei das so wichtig, versichert er, dass er auch zum nächsten Jahrestreffen von Alligatura und Adservior kommen werde. Das ist für den Februar in Hannover geplant.

Von Vera König