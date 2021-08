Hannover

573 Projekte betreut, 160 Firmengründungen und mehr als zehn Millionen Euro Fördermittel eingeworben: Das ist die bisherige Bilanz von „starting business“, dem gemeinsamen Gründungsservice von Leibniz Universität Hannover und der Wirtschaftsförderung „Hannoverimpuls“.

In ihrem Projekt „starting business“ arbeiten die Leibniz-Uni und Hannovers Wirtschaftsförderung zusammen, um „innovative Ideen in tragfähige Geschäftsideen zu verwandeln“, Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter dabei zu unterstützen, sie für Selbstständigkeit empfänglich zu machen und Gründungsideen Antrieb zu geben. Die Unterstützungsangebote mit erfahrenen Gründungsexperten sollen den gesamten Gründungsprozess abdecken – von der Konzeptentwicklung bis zum Markteintritt.

Hannover gehört zu den Top 10 Standorten

Mit den insbesondere über Förderprogramme von Bund und vom Land Niedersachsen eingeworbenen mehr als zehn Millionen Euro für bislang 29 Projekte gehört Hannover laut der Wirtschaftsförderung damit zu den Top 10 Standorten Deutschlands bemessen an der Zahl laufender Projekte in der Existenzgründerförderung „EXIST“ des Bundeswirtschaftsministeriums, das sich an Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wendet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Projekte

Das Start-up Rooftop Energy etwa entwickelt und produziert eine vertikale Windturbine für Haushalte, Unternehmen und die öffentliche Hand. Wegen ihrer kleinen Bauform, des geringen Geräuschpegels und der hohen Effizienz mit erhöhter Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit soll sie eine echte Alternative gegenüber Solaranlagen und anderen vertikalen Windturbinen in städtisch geprägten Gebieten sein.

Soltani etwa entwickelt ROOCAA, ein digitales Assistenzsystem, welches die wissensbasierte Schadensanalyse und Fehlerdokumentation verbindet. Ziel sei es ein „entlastendes und gesundes Arbeitsumfeld“ für Kunden und bei allen Tätigkeiten im Unternehmen zu schaffen.

Corvitac entwickelt eine „Intelligente Automatisierungstechnik für die Schweinehaltung“, und automatisiert die gesetzlich vorgeschriebene Tierzählung - das soll der „erste Schritt zur Digitalisierung des Schweinestalls“ sein. Auch die Krankheits- und Gewichtserkennung soll künftig vom System übernommen werden.

Zu den betreuten Gründungen gehören etwa auch Pflegewächter (NP berichtete), Hypnetic, HAIP Solutions, QuizCo, PEAT, dresslife, innoSEP, Wingfield, Smavoo und Picum MT.

Das Team des Internetportals Pflegewaechter.de: Florian Specht, Nele Frie, Noel Scheit (von links). Quelle: Pflegewaechter.de

Standort profitiert

Bei dem Gründungsservice geht es laut Doris Petersen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung, auch um die Vernetzung und Ideengenerierung, soll der Wirtschaftsstandort Hannover zudem „durch den Wissens- und Technologietransfer von innovativen Unternehmen und Arbeitsplätzen“ profitieren. Seit 2019 unterstützt Hannoverimpuls mit „starting business“ nicht nur die Leibniz-Uni, sondern auch Gründungsaktivitäten an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Volker Epping, Präsident der Leibniz-Uni, sieht in der Kooperation „eine positive Entwicklung, die uns in den letzten Jahren unter die zwanzig besten großen Hochschulen katapultiert hat“. Das gelte es „auch nach außen zu tragen. Viele schauen leider nur in die deutschen Metropolen und sehen nicht, welche erfolgreiche Arbeit hier vor Ort an der Leibniz Universität geleistet wird“.

Von Ralph Hübner