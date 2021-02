Hannover

Leere Joghurtbecher und Margarineschachteln, Verpackungsfolien und was sonst noch so im Alltag an Plastik im Müllsack landet: Daraus kann man vielleicht doch was Neues daraus formen, vielleicht eine Zahnbürste. Das ist ein Ziel des Recycling-Gedankens in Sachen Kunststoff. Im Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) wird nun daran geforscht, wie aus dem „Plastikabfall“ Material für neue Produkte gewonnen werden kann – und zwar für mittels 3D-Druckern herzustellenden.

Rund 310.000 Euro hat das IPH in sein neues „Plastik-zu-3D-Labor“ zur Forschung über „Additives Kunststoffrecycling“ investiert, rund 150.000 Euro davon kamen als EU-Fördermittel, vermittelt vom Land. IPH-Geschäftsführer Malte Stonis (42) will mit dem Forschungsprojekt „die wissenschaftliche Basis legen und der Industrie zeigen, was man machen kann“.

Lokaler Kreislauf

Er will angesichts des zunehmend offenbar werdenden weltweiten Kunststoffentsorgungs- und -verschmutzungsproblems mit seinen Leuten helfen, dass es möglich wird, zumindest so etwas wie einen „lokalen Kreislauf“ zu ermöglichen. Und da mehr als 80 Prozent des Plastikabfalls vom Typ Thermoplaste sind (unter Wärmezufuhr sich verflüssigend), sieht er da „ein großes Potenzial“ – für die Umwelt und natürlich für Unternehmen als Geschäftsfeld.

Malte Stonis Geschäftsführer IPH - Institut für Integrierte Produktion Hannover. Quelle: IPH

So funktioniert es

Und so geht es im Prinzip: Benötigt wird sortenreines Plastikmaterial (meist steht es irgendwo drauf, etwa PE, PC, PS), das dann geschreddert wird. Das entstandene Granulat wird schonend getrocknet (nicht das es schon schmilzt, kann Stunden dauern) und danach in einem Extruder geschmolzen, so dass es in einem langen Strang herausgepresst und auf Spulen gewickelt werden kann – das ist dann das Ausgangsmaterial für die Bestückung eines 3D-Druckers, genannt Filament (siehe Video).

Die Experten sprechen unter sich nicht vom schlichten 3D-Druck, das Verfahren heißt Additive Fertigung (also hinzufügende Fertigung – weil beim „Druck“ das Produkt Schicht um Schicht durch hinzugefügtes Material aufgebaut wird).

Plastik ist nicht gleich Plastik

Nicht machbar ist die Sache mit sogenannten Duroplasten. Das sind Plastikteile, die besonderen thermischen Anforderungen genügen müssen (also Wärme, ja Hitze aushalten), eher hart und spröde, zerbrechen und splittern gerne bei Schlageinwirkung und Bodenfall – also etwa Föhngehäuse, Wasserkocher oder Kochlöffel sowie Tabletts und Teller oder auch das Material, aus dem Wandsteckdosen und Lichtschalter sind.

Beschränkt einsatzfähig

Die geeigneten Thermoplaste sind laut Stonis auch nur begrenzt recyclingfähig und können nicht beliebig oft zu Filament verarbeitet werden – die Materialeigenschaften ändern sich mit der Zeit, durch Beanspruchung und Umwelteinflüsse. Aber das ist ein anderes Feld, an dem die IPH-Experten künftig auch forschen wollen: Wie gut ist die Qualität des gedruckten Produkts, wenn das dafür benutzte Material (Filament) sich so und so zusammensetzt (etwa Verhältnis Recyceltes zu neuem Material)?

Von Ralph Hübner