Forscher aus Hannover setzt auf Thorium als alternative Atomkraft

Hannover

Können Atomkraftwerke das Klima retten? Die insbesondere von Frankreich in der EU angeschobene Diskussion um die „grüne Kernenergie“ bietet viel Stoff für Aufregung. Doch mit dem Element Thorium gibt es vielleicht auch eine weniger gefährliche Alternative. Prof. Georg Steinhauser von der Leibniz Universität Hannover macht sich stark für die Entwicklung entsprechender Thorium-Reaktoren.

Aktuell wird wieder darüber diskutiert, ob man Atomkraftwerke braucht, um die Klimakrise zu bremsen. Als Alternative zu herkömmlichen Reaktoren werden immer wieder mal Thorium-Reaktoren ins Gespräch gebracht. Eine mögliche Lösung?

Ganz sicher! Vor allem, da sie bei der Entsorgung des radioaktiven Abfalls sehr viel weniger Probleme machen. Und weil sie sehr sicher sind. Die Modelle, die auf den wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt werden, sind allesamt sehr überzeugend. Die sind es auf jeden Fall wert, mal begutachtet zu werden. Auch für die Befürchtung, das in herkömmlichen Reaktoren anfallende Plutonium könnte zweckentfremdet für Waffen missbraucht werden, gibt es bei Thorium-Reaktoren keine Grundlage. Dort wird aus dem Thorium durch Kernreaktionen Uran-233 hergestellt, Plutonium entsteht nur in sehr viel geringeren Mengen. Der ganze langlebige radioaktive Abfall wäre ganz deutlich reduziert und würde in einigen Jahrhunderten oder maximal einem Jahrtausend weitgehend zerfallen.

Das ist immerhin etwas überschaubarer als die eine Million Jahre beim Plutonium-Abfall. Wie kann man bei derartigen Zeiträumen überhaupt von einer nachhaltigen Energiequelle sprechen, wie es die von der EU-Kommission angestrebte Taxinomie nahelegt?

Das ist eine hochpolitische Diskussion. Zivilisatorisch fallen auch andere Abfälle an, die sicher gelagert werden müssen. Es ist sicher richtig, dass der hochradioaktive Abfall eine Million Jahre endgelagert werden muss. Es gibt aber auch andere Abfälle wie Schwermetalle, Quecksilber, Kadmium, die niemals verschwinden werden. Die müssen auf Ewigkeit sicher gelagert werden. Und die sind nicht wesentlich ungefährlicher. Wenn ich die Wahl habe zwischen ein paar Plutoniumatomen und ein paar Quecksilberatomen, bin ich mir nicht ganz sicher, welches mir lieber ist.

Keine tickende Zeitbombe

Und ewige Sicherheit lässt sich garantieren?

Ein Endlager kann sicher gestaltet werden, das ist technisch machbar. Das beste Beispiel dafür ist der Oklo-Reaktor im heutigen Gabun in Afrika. Das ist ein Reaktor, den die Natur selbst vor Jahrmilliarden zum Laufen gebracht hat. Das war eine natürliche Lagerstätte hochkonzentrierten Uranerzes, in der es zu Kernreaktionen gekommen ist. Den dort entstandenen Abfall hat man nachträglich untersucht. Und obwohl der überhaupt nicht geschützt war, mehr oder weniger im Grundwasser lag, ist der überwiegende Teil davon weniger weit gewandert, als man einen Tennisball werfen kann. Das sind ein paar Dutzend Meter gewesen. Man muss der Bevölkerung ein wenig die Sorge nehmen, dass das eine tickende Zeitbombe ist. Es muss wirklich ganz unglückliche Umstände geben, damit hier ein Problem entsteht. Abgesehen davon: Das Endlager ersparen wir uns nicht. Deutschland hat nun mal auf die Kernenergie gesetzt, der radioaktive Abfall ist vorhanden.

Bleibt die Frage, ob sich solche ganz unglücklichen Umstände für eine Million Jahre ausschließen lassen. Wobei wohl auch die Menge des anfallenden Atommülls eine Rolle spielt, was uns zu den Thorium-Reaktoren zurückbringt. Was ist denn nun eigentlich der Unterschied zu einem Plutonium-Reaktor?

Die Kernspaltung kann auf zwei Weisen geschehen. Zum einen mit spaltbarem Material, das man in der Natur findet. Das ist das Uran-235. Und sie kann mit Dingen betrieben werden, die aus Kernspaltungsprozessen entstehen. Ein Thorium-Reaktor braucht auch im Herzen Uran-235, das erst einmal gespalten wird. Im Zuge des Betriebs kann man spaltbare Materialien „erbrüten“. Aus dem Thorium-232 entsteht durch Neutroneneinfang das Uran-233, gewissermaßen die Alternative zu dem Plutonium, das in herkömmlichen Reaktoren entsteht. Eine Alternative mit sehr vielen Vor- und sehr wenigen Nachteilen. Ein sehr effizientes Spaltmaterial, das wenig von den langlebigen hochtoxischen Abfall erzeugt, der in Kernreaktoren üblicherweise entsteht.

Ein Mineral, nach dem nordischen Donnergott benannt Thorium ist ein Mineral, das 1829 von dem schwedischen Chemiker Jöns Jakob Berzelius entdeckt wurde. Er nannte es nach dem nordischen Donnergott Thor. Sein Vorkommen in der Erdkruste ist laut Wikipedia doppelt bis dreimal so häufig wie das von Uran. Als Oxid wurde es bislang vor allem bei der Herstellung sogenannter Glühstrümpfe verwendet, wurde allerdings später wegen seiner geringen Radioaktivität durch andere Materialien ersetzt. Für den Einsatz als Brennstoff in einem Atomreaktor muss es erst durch kerntechnische Brutprozesse in das Isotop Uran-233 umgewandelt werden. Das kommt anders als das in herkömmlichen Reaktoren verwendete Uran-235 nicht in der Natur vor. Es liefert aber ähnlich viel Energie, wobei deutlich weniger langlebige radioaktive Abfälle entstehen. Allerdings befindet sich die Entwicklung von Thorium-Reaktoren noch in den Kinderschuhen. China will bis 2030 die ersten kommerziellen Reaktoren dieser Art auf den Markt bringen. Ein Thorium-Reaktor ist sehr viel kleiner und verringert auch die Gefahr eines Gaus. Denn zur Kühlung der Brennstäbe wird kein Wasser, sondern ein Salz verwendet, das bei hohen Temperaturen flüssig wird. Bei einer Störung oder einem Leck würde es schnell abkühlen und kristallisieren. Es würde kein radioaktiver Dampf in die Atmosphäre gelangen. Ein wohl noch ungelöstes Problem dabei: Das aggressive Salz kann die Anlage zerfressen.

Kein gutes, waffenfähiges Material aus westlichen Reaktoren

Es gibt die These, man habe statt auf Thorium auf Plutonium gesetzt, weil man so leichter an waffenfähiges Material herankommt.

Das ist nicht richtig. Das gilt für Reaktoren des sowjetischen RBMK-Typs (der Tschernobyl-Reaktor, die Red.). Man kann sagen, die wurden als Plutoniumfabriken konzipiert, die Energie für die zivilisatorische Nutzung als Abfallprodukt zur Verfügung stellen sollten. Aber aus westlichen Reaktoren bekommen sie kein gutes, waffenfähiges Material. Das Plutonium hat relativ schlechte Qualität, eine sicher funktionierende Explosion ist damit nicht zu garantieren. Bei Thorium-Reaktoren allerdings wird kaum Plutonium erzeugt und das Uran-233 ist für Waffen noch denkbar schlechter geeignet. Der historische Hintergrund ist natürlich der, dass sehr viel, was mit der ganzen Kernenergie zu tun hat, aus dem militärischen Bereich heraus kommt, eben auch die zivile Nukleartechnologie. Auch wenn hier der Anfall von Plutonium nie im Zentrum der Überlegungen stand, war man eben konservativ und ist einfach bei den Uran-Reaktoren geblieben. Erst langsam kommt Bewegung in die Sache.

In der medialen Diskussion um Thorium-Reaktoren wird doch aber aktuell die besondere Gefahr betont, dass dort Terroristen leichter an waffenfähiges Material herankommen könnten.

Das kann ich so nicht nachvollziehen. Man kann gerne in der Geschichte zurückgehen. Die Amerikaner und die Sowjets haben alles ausprobiert, was geht. Die Amerikaner haben das mit dem Uran-233 ein einziges Mal getestet, waren nicht zufrieden und sind sofort wieder zurück zum Plutonium gegangen. Terroristen geht es allerdings weniger um Effizienz. Die wollen nicht die feindliche Hauptstadt auslöschen, sondern Angst und Schrecken verbreiten.

Warum hat man nicht von Anfang an auf Thorium gesetzt?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Kerntechnik ist eine relativ konservative Form der Technologie. Wenn es um die Sicherheit oder die Terrorismusgefahr geht, experimentiert man einfach ungern. Das sehen wir ja auch heute. Es sind Reaktoren am Netz, die nicht mehr dem höchsten Stand der Technik entsprechen. Alles was neu und besser wäre, hat mit sehr viel Widerstand zu kämpfen. Es ist, als würden wir zwar zur Kenntnis nehmen, dass Flugzeuge von Zeit zu Zeit abstürzen, wir aber statt deshalb neue Flugzeuge zu bauen, lieber mit denen aus den 60er Jahren weiterfliegen. Ein gewisser Anachronismus.

Würde sich morgen die Politik zum Bau von Thorium-Reaktoren durchringen, wann könnten die ersten ans Netz gehen?

Wenn die Welt darauf Wert legen würde, wäre das sicher innerhalb von 15 Jahren denkbar. Derzeit setzt vor allem Indien sehr stark auf diese Technologie, weil es ein sehr Thorium reiches Land ist. Dort gibt es große Lagerstätten. Thorium kommt in der Natur häufiger vor als Uran, und die technologischen Verwendungsmöglichkeiten sind außerordentlich begrenzt, was ein weiterer Vorteil ist. All die Lagerstätten, die es gibt, sind mehr oder weniger unberührt. So kann auch die Förderung sauberer betrieben werden. Denn je ärmer eine Erzlagerstätte wird, desto mehr Aufwand muss betrieben werden, und desto mehr Eingriffe in die Natur finden statt.

Von Andreas Krasselt