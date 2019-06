Hannover

Kaffee, Tomate, Pfeffer, Fuchsie oder Rhododendron – was heute selbstverständlich in Küche und Garten steht, war einst exotisch – und vor allem heiß begehrt: Um die abenteuerliche „Jagd nach dem grünen Gold“ von Humboldt und Co. dreht sich eine botanische Ausstellung, die jetzt im Berggarten eröffnet wurde. Der Titel: „Forscher, Sammler, Pflanzenjäger“.

Entdeckergeist in der Pflanzenwelt

„Viele Pflanzen und Blumen, die wir heute selbstverständlich und als heimisch kennen, verdanken wir dem Forscher- und Entdeckergeist früherer Jahrhunderte“, sagt Boris Schlumpberger, Botaniker der Herrenhäuser Gärten. Er hat die Ausstellung gemeinsam mit dem Verband botanischer Gärten entwickelt.

Die Ausstellung im Berggarten läuft noch bis zum 31. Juli. Quelle: Samantha Franson

Teebaum aus China geklaut

Die Geschichten der Pflanzensammler der vergangenen Jahrhunderte handeln von haarsträubenden Erlebnissen, moralisch fragwürdigen Methoden und tragischen Schicksalen. Die Motive der Pflanzensammler reichen von Macht und wirtschaftlichen Gründen – wie etwa bei Robert Fortune (1812 bis 1880), der als Asiate verkleidet einst den streng bewachten Teebaum aus China klaute – bis hin zu wissenschaftlicher Neugierde. Beispielgebend für Letzteres ist Alexander von Humboldt, der anlässlich seines 250. Geburtstages Pate der Ausstellung ist. Er sammelte und erforschte mit seinem Begleiter Aimé Bonpland unzählige Pflanzen.

Infotafeln im Subtropen-Hof

Auf 15 großformatigen thematischen Tafeln im Subtropen-Hof beleuchtet die Ausstellung Akteure der unterschiedlichen Epochen und auch deren Motive für die Pflanzenjagd. 30 kleinere Ausstellungstafeln stellen einzelne „Pflanzenjäger“ und ihre grünen Schätze vor – sie sind passenden Pflanzen im Berggarten zugeordnet.

Infotafeln informieren über die Ausstellung im Berggarten. Quelle: Samantha Franson

Die Ausstellung „Forscher, Sammler, Pflanzenjäger“ im Berggarten läuft bis zum 31. Juli und kann von 9 bis 20 Uhr besucht werden. Die letzte Einlassmöglichkeit ist um 19 Uhr. Die Eintrittskosten sind im Garteneintritt enthalten (3,50 Euro pro Person, unter 12 Jahre frei).

Von Simon Polreich