Hannover

Einer der beteiligten des Verkehrsunfalls auf der B3 am Donnerstagnachmittag ist an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Der 65-jährige Mann war mit seiner 60 Jahre alten Beifahrerin gegen 15.15 Uhr in einem Ford Focus unterwegs, als der Suzuki Swift einer 25-Jährigen auf der B3 zwischen Pattensen und Oerie mit dem Focus zusammenstieß. Die Frau war zuvor mit dem Wagen erst gegen eine Schutzplanke geprallt, mit einem vorausfahrenden Lkw kollidiert und dann auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zu dem weiteren Zusammenstoß mit dem Ford.

Bei dem Verkehrsunfall wurden zunächst der Fahrer des Ford und die Fahrerin des Suzuki lebensgefährlich, die Beifahrerin im Ford schwer verletzt. Der Fahrer des Ford erlag in der Folge seinen Verletzungen. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die B 3 rund fünf Stunden lang voll gesperrt.

Von Simon Polreich