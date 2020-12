Hannover

Die Region Hannover will mehr Geld für die Gewinnung von Sonnenenergie bereitstellen und folgt damit einem Antrag der Fraktionen von SPD und CDU. Außerdem soll geprüft werden, ob auch spezielle Solarstromprojekte in der Landwirtschaft (Agrophotovoltaik, auch „Bio-PV“ genannt) hier umsetzbar sind – auch dafür soll Geld bereitgestellt werden.

Für die Förderung von hochwertigen Dachdämmungen in der Region Hannover werden demnach nach der Dach-Solar-Richtlinie in den kommenden beiden Haushaltsjahren 1,2 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Das Geld soll Hauseigentümer dazu motivieren, ihre Dächer energetisch zu modernisieren. Gleichzeitig soll dadurch der Anteil erneuerbarer Energie aus Sonnenlicht in der Region erhöht werden. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Für Mittelzuteilung aus diesem Fördertopf spielt es keine Rolle, ob aus Sonnenlicht Strom oder Wärme gewonnen werden soll.

Stromernte vom Feld

Das Gremium hat zudem beschlossen, die Erprobung von Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen zu unterstützen und die Überdachung von regionseigenen Parkplatzflächen für eine Nutzung im Sinne der Solarenergiegewinnung zu prüfen.

Bei der Agrophotovoltaik, auch „Bio-PV“ genannt, werden die Solarmodule mehrere Meter über einer landwirtschaftlich genutzten Fläche installiert. Damit können dort weiter Lebensmittel angebaut werden – es gibt jedoch die Chance einer zusätzlichen Ernte von „neuer Energie“. Für ein oder mehrere Versuchsfelder sollen in den Haushaltsplan 2021 der Region darum 50.000 Euro als Anschubfinanzierung eingestellt werden.

Förderrichtlinie

Die Dach-Solar-Richtlinie der Region Hannover ist seit Jahresanfang in Kraft und hat bisher ein Fördervolumen von 1,5 Millionen Euro. Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Institutionen in der Region Hannover sowie die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit ihrem kommunalen Gebäudebestand. Die Förderung je Quadratmeter gedämmter Dachfläche beträgt 50 Euro – maximal pro Gebäude 50.000 Euro -, wenn gleichzeitig eine Solaranlage auf dem Dach errichtet wird. Die Förderung der Solaranlage ist wiederum mittels Bundesprogrammen möglich.

Endgültig entscheidet die Regionsversammlung in ihrer Haushaltssitzung am Dienstag über die Bereitstellung dieser Fördermittel.

Geld vom Land

Die Regionsverwaltung weist darauf hin, dass mit dem neuen Landesförderprogramm auch Photovoltaik-Speicher förderfähig sind. Ob ein Dach für eine Solaranlage geeignet ist, das kann via Internet mit dem Solarkataster der Region Hannover geprüft werden.

Informationen zur Dach-Solar-Richtlinie: www.hannover.de/solaroffensive

Von Ralph Hübner